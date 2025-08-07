Тарторът на сектор "Г" с коментар за трансфера на Годой

Тарторът на организираните привърженици на ЦСКА Иван Велчев остави любопитен коментар за трансфера на Леандро Годой. В 18:15 часа "червените" на практика разкриха подписването с голмайстора на efbet Лига. Клубът публикува снимка в социалните мрежи, на която се вижда ръка, държаща аржентинското знаме.

Под публикацията лидерът на феновете, известен като Кюстендилеца, написа: "Браво, даже много се забавихте с този трансфер. Успех на Годой…".