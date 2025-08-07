Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Леандро Годой вече официално е футболист на ЦСКА. "Червените" обявиха привличането на централния нападател от Берое. През миналия сезон Кошмара вкара 18 попадения в 29 срещи и стана голмайстор на efbet Лига. С екипа на тима от Стара Загора той изигра общо 47 мача и отбеляза 23 гола.

До момента през новата кампания аржентинецът няма гол на своята сметка, като при "армейците" той ще подсили нападението, в центъра на което до момента се изявява единствено Йоанис Питас. Според различни източници, близки до Борисовата градина, сумата, която ЦСКА ще плати на заралии за реализатора е равна на три милиона лева.