Годой се сбогува емоционално с Берое

Аржентинският голмайстор Леандро Годой се сбогува с Берое по много емоционален начин.

Берое: Леандро е главен герой на един от най-важните трансфери в историята на клуба

„Днес е време да се сбогувам с клуба, който ми даде възможност да се развивам както като футболист, така и като личност”, написа Кошмара.

“Където от първия ден усетих любовта на феновете и хората, които работят в клуба. Благодаря ти, че беше с мен през последните две години Берое, на треньорския щаб, на съотборниците ми и най-вече на феновете”, добави аржентинецът.

“И благодаря на теб, Ернан Банато, че винаги вярваше в мен.”

“Тръгвам си щастлив, знаейки, че дадох всичко от себе си и не сдържах нищо. Винаги ще те пазя в сърцето си. Благодаря ти, Берое!”, завърши Годой.