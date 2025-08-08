Байерн преподписа с двама от най-перспективните си таланти

Популярни
От Байерн (Мюнхен) официално удължиха договорите на двама от най-обещаващите таланти в своята школа, а именно 17-годишния Ленарт Карл и 16-годишния Уиздъм Майк. Според информациите двете нови споразумения са до лятото на 2028 година.

Ленарт, който играе като атакуващ халф, вече дебютира за първия състав на Байерн, като това се случи при разгромната победа с 10:0 над Оукланд Сити на Световното клубно първенство. През миналия сезон младият играч изигра общо 30 мача за съставите на баварците до 17 и 19 години, като в тях се отчете с 34 гола и 11 асистенции. Майк пък действа основно като ляво крило и все още няма изигран официален мач при мъжете на германския шампион. За сметка на това през миналата кампания той се отчете с 22 гола и 8 асистенции в своите 23 срещи за юношеските гарнитури до 17 и 19 години.

Двамата също така са юношески национали на Германия до 17 години, като Карл има 13 мача със 7 гола и 6 асистенции, а Майк е с 4 двубоя и 1 попадение.

