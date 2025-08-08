Байерн официално прекрати противоречив спонсорски договор

Байерн (Мюнхен) официално обяви, че прекратява кампанията си „Посетете Руанда“ (Visit Ruanda), няма да рекламира повече туризма в страната и ще превърне спонсорския договор в сътрудничество, фокусирано върху развитието на таланти в африканската държава.

"Neue Phase" – FC Bayern konzentriert sich in Ruanda auf Talentförderung.



🔗 https://t.co/6oaQC30WCs pic.twitter.com/NrehxfBwrj — FC Bayern München (@FCBayern) August 8, 2025

Макар и това да не е споменато официално, причината за промяната в подхода на баварците са критиките и споровете относно нарушенията на правата на човека в Руанда и конфликта й със съседсната държава Демократична република Конго. Подкрепата на руандийския режим за бунтовнически групировки, замесени във военни престъпления в ДР Конго, не прави нещата по-лесни. Привържениците на Байерн също протестираха и имаха банери срещу този спонсор на любимия им отбор.

Война е в основата на “африканската” сделка на Барселона

Ян-Кристиан Дреезен, председател на борда на директорите на Байерн, обясни: „В конструктивни разговори за бъдещото ни развитие заедно установихме, че един много специален аспект от нашите отношения с Борда за развитие на Руанда е работата по развитието на академията на футболен клуб Байерн в Кигали (б.ред. – столицата на африканската държава). Затова превърнахме нашето търговско партньорство в програма за развитие на таланти и заедно ще продължим да разширяваме академията – като футболна и социална инициатива. По този начин се придържаме към нашата стратегическа ориентация за развитие на таланти в Африка“.

🚨 BREAKING: Bayern Munich have terminated their "Visit Rwanda" campaign with immediate effect following controversy and and criticism over human rights.



The sponsorship agreement converts into a collaboration focused on youth development.



But what was truly behind the deal? pic.twitter.com/GfI4aV7QPC — DW Sports (@dw_sports) August 8, 2025

Държавата Руанда е спонсор на клубове като Арсенал, Пари Сен Жермен и от тази година на Атлетико Мадрид. По подобие на това пък ДР Конго наскоро подписа спонсорски договор с Барселона. В края на юни двете африкански държави подписаха мирно споразумение във Вашингтон.