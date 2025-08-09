Байерн загуби още един футболист за Суперкупата на Германия

Байерн (Мюнхен) ще трябва да се справя известно време без младия офанзивен халф Паул Ванер, съобщиха от баварския гранд.
19-годишният атакуващ полузащитник е с лека контузия на левия глезен, която е получил по време на приятелския мач срещу Тотнъм, спечелен от германците с убедителното 4:0. Според информациите Ванер ще бъде извън терените около 10 дни като предпазна мярка, което автоматично го вади от двубоя срещу Щутгарт за Суперкупата на Германия след седмица на 16 август.
Това е и поредният проблем в атака за Венсан Компани, особено и на фона на спекулациите за напускане на Кингсли Коман в посока Ал-Насър. Джамал Мусиала пък е с дългосрочна контузия. В лазарета са още Алфонсо Дейвис, Александър Павлович и Хироки Ито.
Ванер иначе през миналия сезон бе под наем в Хайденхайм, за който изигра добри мачове и записа 41 мача с 6 гола и 4 асистенции. Все още не е ясно дали той ще остане в Байерн или отново ще бъде преотстъпен.
Снимки: Imago