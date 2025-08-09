Байерн загуби още един футболист за Суперкупата на Германия

Байерн (Мюнхен) ще трябва да се справя известно време без младия офанзивен халф Паул Ванер, съобщиха от баварския гранд.

ℹ️ Paul Wanner fällt vorerst aus.



Gute Besserung, Paul! 🍀



— FC Bayern München (@FCBayern) August 9, 2025

19-годишният атакуващ полузащитник е с лека контузия на левия глезен, която е получил по време на приятелския мач срещу Тотнъм, спечелен от германците с убедителното 4:0. Според информациите Ванер ще бъде извън терените около 10 дни като предпазна мярка, което автоматично го вади от двубоя срещу Щутгарт за Суперкупата на Германия след седмица на 16 август.

Това е и поредният проблем в атака за Венсан Компани, особено и на фона на спекулациите за напускане на Кингсли Коман в посока Ал-Насър. Джамал Мусиала пък е с дългосрочна контузия. В лазарета са още Алфонсо Дейвис, Александър Павлович и Хироки Ито.

Paul Wanner will be out for around 10 days following his ankle injury. It's just a precautionary measure [@altobelli13]
— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 9, 2025

Ванер иначе през миналия сезон бе под наем в Хайденхайм, за който изигра добри мачове и записа 41 мача с 6 гола и 4 асистенции. Все още не е ясно дали той ще остане в Байерн или отново ще бъде преотстъпен.

Снимки: Imago