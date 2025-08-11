Популярни
Вратарят на Кристъл Палас се надява тимът да бъде върнат в Лига Европа

  • 11 авг 2025 | 13:07
  • 526
  • 0
Вратарят на Кристъл Палас Дийн Хендерсън заяви, че ако бъде потвърдено изваждането на отбора от Лига Европа, това "ще обезцени турнира", като се чака решение на Арбитражния спортен съд в Лозана след обжалването на клуба.

Палас бе свален в Лигата на конференциите заради проблеми с бившия акционер на клуба Джон Текстър, който държеше и мажоритарния пакет в Лион. Френският отбор също участва в Лига Европа, което води до конфликт на интереси. Изслушването на жалбата при закрити врати бе на 8 август, а решението на съда се очаква за днес.

"Спечелихме ФА Къп, имаме право на участие в Лига Европа. За футболните цели заслужаваме да бъдем в Лига Европа. Мисля, че турнирът ще се обезцени, ако не сме в него", каза Хендерсън пред BBC, след като бе герой при спечелването на "Къмюнити Шийлд" след победа над английския шампион Ливърпул след изпълнението на дузпи.

От Кристъл Палас обявиха през юни, че американският съсобственик на клуба Робърт Ууд Джонсън е подписал споразумение за купуването на дяла на "Ийгъл Футбол Холдинг". Английският клуб обаче е пропуснал срока, за да спази необходимите правила, преди да спечели Купата на Англия. "Знам, че президентът Стив Париш се бори здраво за това и стискам палци да бъдем в Лига Европа, което заслужаваме", добави 28-годишният Хендерсън.

Снимки: Gettyimages

