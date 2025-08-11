Собственикът на Кристъл Палас призна, че клубът може да се раздели с Марк Геи

Председателят на Кристъл Палас Стив Париш заяви, че клубът може да бъде принуден да обмисли продажбата на капитана Марк Геи това лято. 25-годишният английски национал има договор до 30 юни 2026 година.

"Да. Разбира се, че ще трябва да го направим. За играчи от такъв калибър е проблем да си тръгнат безплатно. Няма съмнение в това, за съжаление. Имахме една оферта през миналото лято, но Йоаким Андерсен отиде във Фулъм и не можехме да си позволим да загубим и двамата. След това имахме друга оферта през януари, но това също беше трудна ситуация и играчът имаше свои собствени виждания по въпроса", каза Периш.

"Така че просто ще трябва да видим какво ще се случи, но трябва да има нов договор или някакво решение. Ако не ви е грижа да вдъхнете живот на отбора, не ви е грижа за утрешния ден, никога, просто го отлагате за по-късно“, допълни той.