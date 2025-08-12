Популярни
»
  1. Sportal.bg
  Тенис
  Синер не допусна изненада срещу канадски гигант

  12 авг 2025 | 07:58
  • 419
  • 0
Яник Синер удължи серията си от победи на твърда настилка до 23 мача, след като надви Габриел Диало с 6:2, 7:6(6) и се класира за осминафиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати.

23-годишният канадец оказа сериозна съпротива на водача в световната ранглиста, който защитава титлата си от миналия сезон. Двамата бяха сериозно затруднени от жегата и влажността, но сътвориха много интересен двубой, който не остави феновете да скучаят.

Начало на мача се забави с повече от час поради прекъсване на електрозахранването. Синер стартира колебливо и допусна ранен пробив, след като направи три двойни грешки във втория гейм.

Италианецът много бързо навлезе в ритъм и спечели следващите шест гейма, а с това и първия сет с 6:2.

Втората част беше напълно равностойна, а високият 203 см Диало имаше сетбол, но Синер го отрази и в крайна сметка взе своето.

На осминафиналите италианецът ще се изправи срещу Адриан Манарино, който елиминира Томи Пол с 5:7, 6:3, 6:4.

Снимки: Gettyimages

