Популярни
»

Гледай на живо

Рупанов хвърли в екстаз "сините" фенове с гол в последната секунда - на живо с отзивите след 1:0 срещу Сабах
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Жоао Фонсека преодоля първия кръг в Синсинати

Жоао Фонсека преодоля първия кръг в Синсинати

  • 7 авг 2025 | 22:28
  • 282
  • 0
Жоао Фонсека преодоля първия кръг в Синсинати

Бразилецът Жоао Фонсека спря серия от три поредни загуби в професионалния тенис тур, след като се наложи с 4:6, 6:2, 7:5 срещу китаеца Бу Юнчаокътъ в мач от първия кръг на турнира в Синсинати. Той е от категория "Мастърс 1000" и е с награден фонд 9.193 милиона щатски долара. 

Фонсека, на 18, спечели за два часа и 19 минути и стана най-младият победител в Синсинати от Борна Чорич и Джаред Доналдсън през 2015 година.

"Не играх особено добре и пропуснах някои удари. Определено денят не бе добър. Останах обаче в мача и вярвах, че ще получа шанс да спечеля. Това се случи и аз го грабнах. Радвам се, че не се отказах", заяви Фонсека след първата си среща с най-добрия китайски тенисист.  

През миналата седмица Фонсека загуби в първия кръг на турнира в Торонто срещу австралиеца Тристан Скуулкейт, който игра отлично на подаване. Днес обаче Фонсека бе по-добрият тенсиист и спечели 17 от 18 точки на първи сервис в последния сет. В следващия кръг той ще срещне финалиста от Вашингтон и номер 19 в света Алехандро Давидович Фокина. 

Новият облик на "Мастърс"-а в Синсинати, който струва 260 милиона долара
Новият облик на "Мастърс"-а в Синсинати, който струва 260 милиона долара

В ранна среща от първия кръг Артур Риндернех надви Нуно Боржеш с 6:3, 6:3 и си осигури среща с Каспер Рууд. Норвежецът достигна до четвъртия кръг в Торонто през миналата седмица, преди да бъде победен от Карен Хачанов. Руснакът е на финал срещу Бен Шелтън в четвъртък.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Анас Маздрашки на 1/4-финалите на турнира от ITF в София

Анас Маздрашки на 1/4-финалите на турнира от ITF в София

  • 7 авг 2025 | 19:10
  • 325
  • 1
Ива Иванова отпадна във втория кръг на турнир в Тунис

Ива Иванова отпадна във втория кръг на турнир в Тунис

  • 7 авг 2025 | 19:08
  • 246
  • 0
Четири българчета се класираха за полуфиналите на турнира от Тенис Европа в София

Четири българчета се класираха за полуфиналите на турнира от Тенис Европа в София

  • 7 авг 2025 | 16:53
  • 780
  • 0
Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите в София

Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите в София

  • 7 авг 2025 | 16:34
  • 465
  • 0
Загуба за Ива Иванова в Тунис

Загуба за Ива Иванова в Тунис

  • 7 авг 2025 | 16:11
  • 343
  • 0
Александър Василев в топ 8 на турнира на ITF в София

Александър Василев в топ 8 на турнира на ITF в София

  • 7 авг 2025 | 15:52
  • 669
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 22:15
  • 94637
  • 405
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 59387
  • 122
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 51028
  • 153
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 24125
  • 35
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 24116
  • 14
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 13807
  • 21