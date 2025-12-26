Битките между половете в тениса - дори сестрите Уилямс и Навратилова не успяват

С предстоящата „Битка между половете“ между Арина Сабаленка и Ник Кирьос в Дубай на 29 декември отново се връща една дълга и любопитна традиция в тениса – мачовете между мъже и жени. Историята на подобни срещи датира отпреди повече от 100 години и в повечето случаи те са били организирани с демонстративна и маркетингова цел.

От най-известните двубои с участието на Боби Ригс през 70-те години до предизвикателството, отправено от сестрите Уилямс през 1998 г., съперничеството между половете винаги е предизвиквало интерес сред феновете на тениса.

Първият широко отразен публичен мач между мъжка и женска тенис звезда се провежда в началото на 20-те години на миналия век, когато Бил Тилдън и Сюзан Ленглен играят едносетов двубой. Тилдън завършва кариерата си с 10 титли от Големия шлем, докато Ленглен печели осем, а днес нейното име носи един от кортовете на „Ролан Гарос“. Тилдън печели с 6:0.

През 1933 г. действащата шампионка на „Уимбълдън“ Хелън Уилс Муди побеждава Фил Нийр с 6:3, 6:4, който по това време е №8 в света. Двамата са били приятели и дори понякога са играли заедно на смесени двойки.

Billie Jean King on the comparisons between the original Battle of the Sexes in 1973 and the upcoming one between Aryna Sabalenka and Nick Kyrgios:



"The only similarity is that one is a boy and one is a girl. That's it. Everything else, no. Ours was about social change;… pic.twitter.com/9llQ6MUWAa — Scott Barclay (@BarclayCard18) December 11, 2025

Един от най-известните моменти в историята на „Битката на половете“ идва през 1973 г., когато 55-годишният Боби Ригс побеждава Маргарет Корт с 6:2, 6:1 в силно рекламиран демонстративен мач. Корт е носителка на Големия шлем от 1970 г., а Ригс е бивш шампион на „Уимбълдън“ при мъжете от 1939 г. Малко след това Ригс е предизвикан от тогавашната №1 в света при жените Били Джийн Кинг, която го побеждава убедително в три сета с 6:4, 6:3, 6:3.

През 1992 г. в Лас Вегас Джими Конърс, на 40 години, побеждава 36-годишната Мартина Навратилова със 7:5, 6:2. Срещата се играе при специални условия – Навратилова има право на два сервиса и използва по-широкия корт за двойки.

billie jean king rightfully explaining what the original “battle of the sexes” was about and clocking those two lmao pic.twitter.com/4BbXS20HHs — 🎾 (@jumpingbhs) December 11, 2025

През 1998 г. Серина и Винъс Уилямс заявяват, че могат да победят всеки мъж извън топ 200. Германецът Карстен Брааш, тогава №203 в света, приема предизвикателството и ги побеждава последователно в демонстративни мачове в Мелбърн Парк по време на Australian Open. Той разгромява Серина с 6:1, а Винъс - с 6:2.

German tennis player Karsten Braasch photographed with Serena and Venus Williams. At the time Braasch was ranked 203rd in the men’s world tennis rankings. The Williams sisters claimed that they could beat any man ranked outside the top 200. Braasch accepted their challenge and… pic.twitter.com/dT6otOiVih — All Things Fascinating (@FascinateFlix) November 24, 2023

През 2003 г. Яник Ноа, облечен в рокля и без да приема двубоя напълно сериозно, побеждава младата Жюстин Енен в трисетов демонстративен мач, изпълнен с нестандартни удари и слайсове - 4:6, 6:4, 7:6.

През 2017 г. Йохана Конта, тогава №9 в света, побеждава 52-годишния Пат Кеш в демонстративна среща на закрит корт с килимова настилка в търговския център Westfield в Лондон.

Предстоящият „Дуел между половете“ между Ник Кирьос и Арина Сабаленка ще се проведе на 29 декември в зала Coca-Cola Arena в Дубай, която разполага с капацитет от 17 000 места. Това ще бъде демонстративен мач, който бележи края на сезона.

30-годишният Кирьос коментира, че когато световната №1 те предизвика, трябва да отговориш. Той заяви, че изпитва огромно уважение към Сабаленка, наричайки я мощна състезателка и истински шампион, но подчерта, че никога не бяга от предизвикателства и че целта му е не просто да играе, а да забавлява публиката.

От своя страна Сабаленка изрази голямото си уважение към Били Джийн Кинг и нейния принос към женския тенис. Тя заяви, че се гордее да представлява женския тенис и да бъде част от съвременна интерпретация на емблематичната „Битка между половете“.