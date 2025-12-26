Битките между половете в тениса - дори сестрите Уилямс и Навратилова не успяват

С предстоящата „Битка между половете“ между Арина Сабаленка и Ник Кирьос в Дубай на 29 декември отново се връща една дълга и любопитна традиция в тениса – мачовете между мъже и жени. Историята на подобни срещи датира отпреди повече от 100 години и в повечето случаи те са били организирани с демонстративна и маркетингова цел.
От най-известните двубои с участието на Боби Ригс през 70-те години до предизвикателството, отправено от сестрите Уилямс през 1998 г., съперничеството между половете винаги е предизвиквало интерес сред феновете на тениса.
Първият широко отразен публичен мач между мъжка и женска тенис звезда се провежда в началото на 20-те години на миналия век, когато Бил Тилдън и Сюзан Ленглен играят едносетов двубой. Тилдън завършва кариерата си с 10 титли от Големия шлем, докато Ленглен печели осем, а днес нейното име носи един от кортовете на „Ролан Гарос“. Тилдън печели с 6:0.
През 1933 г. действащата шампионка на „Уимбълдън“ Хелън Уилс Муди побеждава Фил Нийр с 6:3, 6:4, който по това време е №8 в света. Двамата са били приятели и дори понякога са играли заедно на смесени двойки.
Един от най-известните моменти в историята на „Битката на половете“ идва през 1973 г., когато 55-годишният Боби Ригс побеждава Маргарет Корт с 6:2, 6:1 в силно рекламиран демонстративен мач. Корт е носителка на Големия шлем от 1970 г., а Ригс е бивш шампион на „Уимбълдън“ при мъжете от 1939 г. Малко след това Ригс е предизвикан от тогавашната №1 в света при жените Били Джийн Кинг, която го побеждава убедително в три сета с 6:4, 6:3, 6:3.
През 1992 г. в Лас Вегас Джими Конърс, на 40 години, побеждава 36-годишната Мартина Навратилова със 7:5, 6:2. Срещата се играе при специални условия – Навратилова има право на два сервиса и използва по-широкия корт за двойки.
През 1998 г. Серина и Винъс Уилямс заявяват, че могат да победят всеки мъж извън топ 200. Германецът Карстен Брааш, тогава №203 в света, приема предизвикателството и ги побеждава последователно в демонстративни мачове в Мелбърн Парк по време на Australian Open. Той разгромява Серина с 6:1, а Винъс - с 6:2.
През 2003 г. Яник Ноа, облечен в рокля и без да приема двубоя напълно сериозно, побеждава младата Жюстин Енен в трисетов демонстративен мач, изпълнен с нестандартни удари и слайсове - 4:6, 6:4, 7:6.
През 2017 г. Йохана Конта, тогава №9 в света, побеждава 52-годишния Пат Кеш в демонстративна среща на закрит корт с килимова настилка в търговския център Westfield в Лондон.
Предстоящият „Дуел между половете“ между Ник Кирьос и Арина Сабаленка ще се проведе на 29 декември в зала Coca-Cola Arena в Дубай, която разполага с капацитет от 17 000 места. Това ще бъде демонстративен мач, който бележи края на сезона.
30-годишният Кирьос коментира, че когато световната №1 те предизвика, трябва да отговориш. Той заяви, че изпитва огромно уважение към Сабаленка, наричайки я мощна състезателка и истински шампион, но подчерта, че никога не бяга от предизвикателства и че целта му е не просто да играе, а да забавлява публиката.
От своя страна Сабаленка изрази голямото си уважение към Били Джийн Кинг и нейния принос към женския тенис. Тя заяви, че се гордее да представлява женския тенис и да бъде част от съвременна интерпретация на емблематичната „Битка между половете“.