  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Адриан Андреев вече е на 1/4-финал в Агадир

Адриан Андреев вече е на 1/4-финал в Агадир

  • 26 дек 2025 | 14:31
Адриан Андреев вече е на 1/4-финал в Агадир

Младият български тенис-талант Адриан Андреев вече е на четвъртфинал на турнира по тенис в Агадир (Мароко), след като във втория кръг се справи с местния представител Али Мисум с категоричното 6:1, 6:2.

Андреев, който е номер 7 в схемата на турнира, продължава категоричното си представяне на турнира с награден фонд 15 хиляди долара, след като все още не е дал сет на нито един съперник.

Час и 26 минути продължи срещата, като Андреев вкара един ас в мача и реализира 73 процента от първия си сервис, което означаваше и 23 точки по този показател. Българинът реализира и седем точки за пробив.

За място на полуфинала на турнира от ITF Андреев ще срещне Денис Клок (Русия), който е номер 3 в основната схема на турнира.

