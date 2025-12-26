От "Чалънджър" до големия пробив в АТР тура - възходът на Тиен

Докато 2025 г. се превърна в пробивния сезон на Лърнър Тиен в ATP тура, основата за този успех беше положена година по-рано, когато левичарят се доказа на турнирите от ITF World Tennis Tour и “Чалънджър”.

Далеч от светлината на прожекторите на Next Gen ATP Finals — турнирът, който Тиен спечели в неделя и така се присъедини към елитна компания от бивши шампиони като Карлос Алкарас и Яник Синер — американецът търпеливо изграждаше своята основа.

Връщайки се в началото на 2024 г., Тиен беше принуден да отсъства близо три месеца заради контузия на седмото ребро, която затрудняваше движенията на водещата му ръка. Оттогава възходът му рядко е забавял стъпките си. Една от основните причини Тиен да се намира днес там, където е, е именно "Чалънджър" турът — отдавна смятан за трамплин за изгряващите звезди. Дори най-великите имена в тениса, включително т.нар. „Голяма тройка“, са преминали през "Чалънджър" турнирите.

Тиен има богата юношеска кариера, като два пъти печели националния шампионат на САЩ за момчета до 18 години (2022 и 2023) и два пъти достига финал на юношески турнири от Големия шлем. Той обяви пристигането си при професионалистите през 2024 г., когато изгради серия от 28 поредни победи, включваща четири титли от ITF World Tennis Tour и първия му трофей от "Чалънджър".

„Играта на подобни турнири наистина те подготвя да направиш следващата крачка“, каза Тиен в неделя след триумфа си в Джеда. „Броят мачове, които трябва да изиграеш, особено когато ги печелиш, ти дава увереност, която наистина те изстрелва към следващото ниво.“

Съперник на Тиен в първия му финал на "Чалънджър" турнири в Блумфийлд Хилс беше неговият сънародник Нишеш Басавареди — двамата се срещнаха отново на полуфиналите в Джеда миналата седмица. Онзи финал в Блумфийлд Хилс беше едва третият в историята на "Чалънджър" турнирите, в който участваха двама американски тийнейджъри. Тиен, тогава на 18 години, трябваше да играе решаващ сет във всичките си пет мача през онази седмица.

„Бях наистина щастлив и облекчен, че успях да премина през всички тези мачове“, каза Тиен тогава. „Много съм радостен, че спечелих първата си "Чалънджър" титла. Това беше една от целите ми за тази година.“

Тиен не само изпълни тази цел, но и я надмина. Той завърши сезон 2024 с хеттрик от "Чалънджър" трофеи, след като триумфира още в Лас Вегас и Феърфийлд, и постигна впечатляващ баланс от 35 победи и 9 загуби на това ниво. В Лас Вегас Тиен разгроми бившия №17 в света Бернард Томич с 6:0, 6:1 за едва 39 минути — най-краткият финал в историята на "Чалънджър" турнирите.

Така тенисистът от Калифорния се присъедини към Анди Родик, Сам Куери и Тейлър Фриц в изключителния списък на американците, спечелили три "Чалънджър" титли преди да навършат 19 години.

„Ако преди шест месеца ми бяха казали, че годината ми ще изглежда така, вероятно щях да бъда малко скептичен“, призна Тиен пред коментатора Майк Кейшън след победата си във Феърфийлд.

Преди серията си от 28 поредни победи Тиен публикува в Instagram изображение на двама копачи с кирки в подземен тунел. Единият се отказва съвсем малко преди наградата, докато другият продължава да копае, приближавайки се сантиметър по сантиметър към диамантите, за които се надява — но не знае — че се намират отсреща.

Този непреклонен начин на мислене, ясно видим в постоянния му възход, се превърна в реални резултати. През ноември 20-годишният Тиен спечели първата си титла от ATP тура в Мец и завърши сезона с рекордно за кариерата си 28-о място в ранглистата на ATP. При завръщането си на Next Gen ATP Finals, където през миналата година беше финалист, Тиен направи още една крачка напред и спечели шампионски чек на стойност 502 250 долара.

Може спокойно да се каже, че дните, в които Тиен беше просто „изгряващ талант“, са останали в миналото. Той вече е сред най-добрите в спорта. Малките "Чалънджър" зали и преследването на пробива са зад гърба му, а опитът от тези турнири му помогна да се изстреля до мястото, на което се намира днес.

"Чалънджър" турнирите са страхотни“, каза Тиен. „Те те подготвят да играеш много мачове един след друг. Там мачовете изобщо не са лесни.“

Снимки: Imago