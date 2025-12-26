Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Динко Динев премина в третия кръг в Анталия

Динко Динев премина в третия кръг в Анталия

  • 26 дек 2025 | 13:06
  • 499
  • 0
Динко Динев премина в третия кръг в Анталия

Българският тенис-талант Динко Динев преодоля втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара, след като отстрани в три сета румънеца Стефан Илие Богдан Петре.

21-годишният бургазлия победи с 6:3, 6:7 (8:10), 6:3 и записва втори успех, след като вчера в първия ден на Коледа надви Шу Муто от Япония с 6:3, 7:6(4).

В следващия етап на турнира с награден фонд 15 хиляди долара Динев ще играе с Драгош Николае Мъдъраш от Швеция, който преодоля с 6:1, 6:0 Рамазан Октай (Турция).

Следвай ни:

Още от Тенис

От "Чалънджър" до големия пробив в АТР тура - възходът на Тиен

От "Чалънджър" до големия пробив в АТР тура - възходът на Тиен

  • 26 дек 2025 | 12:32
  • 536
  • 0
Битките между половете в тениса - дори сестрите Уилямс и Навратилова не успяват

Битките между половете в тениса - дори сестрите Уилямс и Навратилова не успяват

  • 26 дек 2025 | 11:59
  • 4624
  • 1
Григор Димитров спази традицията на Коледа

Григор Димитров спази традицията на Коледа

  • 26 дек 2025 | 11:37
  • 12444
  • 4
Надал за битките с Федерер и Джокович: Срещу Роджър планът беше по-ясен

Надал за битките с Федерер и Джокович: Срещу Роджър планът беше по-ясен

  • 26 дек 2025 | 08:28
  • 11117
  • 3
Динко Динев продължава във втория кръг на сингъл на турнир в Анталия

Динко Динев продължава във втория кръг на сингъл на турнир в Анталия

  • 25 дек 2025 | 19:35
  • 2873
  • 0
Нестеров се класира за 1/4-финалите на сингъл и за полуфиналите на двойки в Монастир

Нестеров се класира за 1/4-финалите на сингъл и за полуфиналите на двойки в Монастир

  • 25 дек 2025 | 19:33
  • 1305
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 491
  • 0
Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 1854
  • 1
Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

  • 26 дек 2025 | 13:51
  • 2798
  • 20
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 979
  • 0
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 4457
  • 3
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 12629
  • 5