Шешко: Идолът ми е Ибрахимович, искам да помогна на Юнайтед да се върне на върха

Новото попълнение на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко сподели, че Златан Ибрахимович е негов кумир. Словенецът премина при „червените дяволи“ от РБ Лайпциг за 76,5 милиона евро, плюс още 8,5 милиона под формата на бонуси.

„Още от дете той е моят пример за подражание. Гледал съм всяко негово видео, което можех да намеря в YouTube, защото е просто невероятен“, каза младият нападател в първото си интервю като футболист на Манчестър Юнайтед.

„Различни сме по характер, но ми харесва да го наблюдавам как играе, как се наслаждава на футбола. Ако обичаш футбола, всичко се получава. Мисля, че това е най-важното. Вероятно това е и една от причините, поради които го харесвам толкова много. Би било страхотно някой ден да се срещна с него. Той е моят идол. Разбира се, опитвам се да се уча от него", разкри Шешко.

Той добави, че се възхищава и на други бивши играчи на Манчестър Юнайтед.

Sharpening his sights 👁️🇸🇮 pic.twitter.com/4iBnEJt5Lz — Manchester United (@ManUtd) August 11, 2025

„Харесвам също Робин ван Перси и Уейн Рууни. Разбира се, гледал съм и техни видеа. Те бяха великолепни, има защо да им се възхищаваш. Ще се постарая да се покажа в най-добрата си светлина и да помогна на отбора, да помогна на клуба да се изкачи възможно най-високо", каза още словенецът.