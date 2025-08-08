Шешко вече е в Манчестър за медицински прегледи, яснo e кога ще бъде обявен и колко ще получава

Сигурното ново попълнение на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко вече е в Англия и днес ще премине задължителните медицински прегледи, съобщават медиите на Острова. Както е известно, „червените дяволи“ и РБ Лайпциг вече се разбраха за трансфера на 22-годишния словенец.
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко
Манчестър Юнайтед ще плати за Шешко първоначално 76,5 млн. евро, като към тях могат да бъдат добавени бонуси в размер на 8,5 млн. евро, зависещи от представянето му. Самият нападател ще подпише договор за пет години и ако всичко е наред, още утре ще бъде обявен като ново попълнение за „червените дяволи“, които се пребориха за подписа му с Нюкасъл. "Свраките" иначе предлагаха по-добри условия за футболиста, но неговото желание е да премине на "Олд Трафорд".
Според „Дейли Мейл“, който цитира публикации в Словения, Шешко ще получава 160 000 паунда на седмица, с 25% увеличение до 200 000 паунда на седмица, ако Юнайтед се класира за Шампионската лига. Сделката за словенския нападател включва и бъдещ приятелски мач между РБ Лайпциг и англичаните на „Ред Бул Арена“.
Шешко отбеляза 39 гола и е добавил 8 асистенции в 87 мача, откакто дойде в Германия през 2023 г. от Ред Бул Залцбург. През миналия сезон той вкара 21 попадения за „червените бикове“.
Шешко дълго време бе свързван с трансфер с Арсенал, но в крайна сметка „артилеристите“ предпочетоха да привлекат Виктор Гьокереш.
Снимки: Imago