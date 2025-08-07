Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Манчестър Юнайтед постигна финална договорка с РБ Лайпциг за трансфера на така чакания нов централен нападател. "Червените дяволи" ще платят за Бенямин Шешко първоначално 76,5 милиона евро, като към тях могат да бъдат добавени бонуси в размер на 8,5 милиона евро, зависещи от представянето на словенеца. Самият нападател вече се разбра с Манчестър Юнайтед за личните си условия и ще подпише договор за пет години.
Преди няколко дни РБ Лайпциг прие оферта и от Нюкасъл, която бе дори за по-висока твърда сума. В крайна сметка обаче желанието на самия играч бе да премине на "Олд Трафорд". "Свраките" пък претърпяха пореден провал на трансферния пазар, а все още бъдещето на Александър Исак също не е ясно.
Фабрицо Романо добавя, че Шешко още тази вечер ще пътува за Манчестър със своя агент. Утре словенецът трябва да премине медицински прегледи и да подпише договора си. Той ще е третото ново попълнение на "червените дяволи" след Матеус Куня и Брайън Мбемо.