Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Манчестър Юнайтед постигна финална договорка с РБ Лайпциг за трансфера на така чакания нов централен нападател. "Червените дяволи" ще платят за Бенямин Шешко първоначално 76,5 милиона евро, като към тях могат да бъдат добавени бонуси в размер на 8,5 милиона евро, зависещи от представянето на словенеца. Самият нападател вече се разбра с Манчестър Юнайтед за личните си условия и ще подпише договор за пет години.

Преди няколко дни РБ Лайпциг прие оферта и от Нюкасъл, която бе дори за по-висока твърда сума. В крайна сметка обаче желанието на самия играч бе да премине на "Олд Трафорд". "Свраките" пък претърпяха пореден провал на трансферния пазар, а все още бъдещето на Александър Исак също не е ясно.

Фабрицо Романо добавя, че Шешко още тази вечер ще пътува за Манчестър със своя агент. Утре словенецът трябва да премине медицински прегледи и да подпише договора си. Той ще е третото ново попълнение на "червените дяволи" след Матеус Куня и Брайън Мбемо.

🚨💣 BREAKING: Benjamin Šeško to Manchester United, here we go! 🔴



Agreement club to club reached with RB Leipzig for €76.5m plus €8.5m add-ons.



Šeško agreed terms until 2030.



Šeško made clear on Tuesday that he wanted #MUFC, deal now reality.



New striker for Amorim 🇸🇮 pic.twitter.com/48Qe8mPI89 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025