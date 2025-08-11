Зинга Фирмино: Не съм доволен от бронза, предпочитах да остана четвърти

При завръщането на родните състезатели от Европейското първенство за юноши и девойки до 20 години в Тампере Зинга Барбоза Фирмино разкри, че е разочарован от представянето си, въпреки че спечели бронзов медал. Той завърши четвърти в тройния скок, на 4 сантиметра от бронза, но след дисквалификация на втория за употреба на забранен модел шпайкове беше класиран трети.

"Не съм доволен. Предпочитах да остана на четвърто място, отколкото да съм трети с дисквалификация. Имах проблеми с разбега и не успях да ги оправя до края, така че не си постигнах целта. Отивах за титлата или поне личен рекорд. Не се получи така, но има какво да се подобри. Смесени са чувствата ми”, сподели Фирмино.

“Разстроих се след последния опит, защото знаех какво мога - можех да взема титлата, ако си бях уцелил скока. Това беше краят на сезона за мен. Сега предстои лека почивка, след което тренировки и зимата ще има нови състезания. Направихме равносметка с треньора ми. Скокът беше добре, но самото пристъпване преди дъската беше леко разкрачено и това не ми позволи да стана шампион”, обясни талантът.

“Не съм изненадан от съперниците ми, знаех какво им е нивото. Поздравявам ги за състезанието, не съм бил шокиран от резултатите. Задължително догодина трябва да скачам над 16 метра, това си беше целта и за тази година. Фрустриран съм от самия скок, но не мога да върна времето назад. Много съм мотивиран и още не са ми минали емоциите от състезанието. Не знам дали ще заминавам за САЩ”, продължи Фирмино.



“Ще си направя подготовка в България за новия сезон, засега нямам прогнози и не ми е фикс идея да пътувам в чужбина. Следващата година имаме Световно първенство в Орегон и сигурно това ще е голямата цел, но най-вече си пожелавам да скачам над 16 редовно и без контузии. Този сезон имах толкова много контузии, че не ми дадоха да си реализирам всичко от подготовката", каза още Фирмино.

