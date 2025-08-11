Натали Костова: Конкуренцията беше огромна

Шампионката на България в скока на височина Натали Костова раздели осмото място във финала на Европейското първенство за юноши и девойки в Тампере. При завръщането на атлетите ни в София тя разкри, че е очаквала повече от себе си.

"Резултатът не ме задоволява, но съм доволна, че стигнах до финал. За първи път съм на финал на такова състезание, конкуренцията наистина беше голяма”, каза Костова.

“Не показах най-доброто от себе си, но сега се връщам във Варна, ще работим и догодина най-голямата ми цел е Световното първенство в Орегон. Надявам се, че ще отида и ще постигна много по-добър резултат", добави Натали Костова.

Снимки: Борислав Цветанов