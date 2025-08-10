Дисквалификация донесе бронз на Зинга Фирмино от Европейското

Популярни
  • 10 авг 2025 | 18:25
  • 951
  • 0
Зинга Барбоза Фирмино остана само на 4 сантиметра от бронзовия медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки под 20 години в Тампере. Състезателят на Петрана Чамова постигна 15.71 метра (+0.3 м/сек) в най-добрия си шести опит днес, но този резултат му отреди четвъртата позиция.

Бронза с личен рекорд от 15.75 м (+1.3 м/сек) извоюва турчинът Емре Чолак. Европейски шампион с личен рекорд от 15.93 м (+1.3 м/сек) стана италианецът Франческо Ефеоса Кроти, а сребърния медал заслужи французинът Еманюел Идина с 15.85 м (+1.6 м/сек).

За втора поредна година Фирмино остава на сантиметри от европейски медал. През 2024 г. в Банска Бистрица той се нареди пети на континенталния форум под 18 години, като тогава само 3 сантиметра не му стигнаха за място на почетната стълбичка.

Снимки: Gettyimages

