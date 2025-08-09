И Зинга Фирмино стигна европейски финал в Тампере

Зинга Барбоза Фирмино стана четвъртият български финалист на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере (Финландия). 18-годишният българин намери място в най-добрите 12 в тройния скок, нареждайки се пети с резултат от 15.49 метра, постигнат във втория му опит.

Квалификацията спечели Иван Булич с 15.78 м. Украинецът бе единственият, който премина квалификационната норма от 15.70 метра.

Финалът в тройния скок при юношите е утре (10 август) от 16:45 ч.



списание "Атлетика"