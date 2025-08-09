Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. И Зинга Фирмино стигна европейски финал в Тампере

И Зинга Фирмино стигна европейски финал в Тампере

  • 9 авг 2025 | 13:44
  • 266
  • 0
И Зинга Фирмино стигна европейски финал в Тампере

Зинга Барбоза Фирмино стана четвъртият български финалист на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере (Финландия). 18-годишният българин намери място в най-добрите 12 в тройния скок, нареждайки се пети с резултат от 15.49 метра, постигнат във втория му опит.

Квалификацията спечели Иван Булич с 15.78 м. Украинецът бе единственият, който премина квалификационната норма от 15.70 метра.

Финалът в тройния скок при юношите е утре (10 август) от 16:45 ч.

списание "Атлетика"

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Ива Пранджева с окуражителни думи към Радина Величкова след Европейското

Ива Пранджева с окуражителни думи към Радина Величкова след Европейското

  • 8 авг 2025 | 22:02
  • 2798
  • 4
Испанец триумфира на 100 м в Тампере, два сребърни медала в спринта

Испанец триумфира на 100 м в Тампере, два сребърни медала в спринта

  • 8 авг 2025 | 21:50
  • 2614
  • 0
Най-бързата девойка в Европа е от Италия

Най-бързата девойка в Европа е от Италия

  • 8 авг 2025 | 20:51
  • 1746
  • 3
15-годишният Стилиян Орлинов 12-ти в Европа в скока на дължина

15-годишният Стилиян Орлинов 12-ти в Европа в скока на дължина

  • 8 авг 2025 | 20:18
  • 1453
  • 0
Поляк спечели европейското злато в десетобоя със световен рекорд за юноши

Поляк спечели европейското злато в десетобоя със световен рекорд за юноши

  • 8 авг 2025 | 20:14
  • 1403
  • 0
Италианка спечели европейската титла в тройния скок при девойките с рекорд на шампионатите

Италианка спечели европейската титла в тройния скок при девойките с рекорд на шампионатите

  • 8 авг 2025 | 18:58
  • 1800
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 11648
  • 114
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 10:31
  • 11349
  • 10
Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

  • 9 авг 2025 | 07:30
  • 7352
  • 22
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 5679
  • 1
Нидерландия застава на пътя на България

Нидерландия застава на пътя на България

  • 9 авг 2025 | 07:00
  • 6703
  • 0
„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

  • 9 авг 2025 | 09:30
  • 6215
  • 26