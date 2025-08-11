Европейските медалисти в атлетиката Християн Касабов и Зинга Барбоза Фирмино се завръщат в България

Европейските медалисти в атлетиката от континенталния форум за юноши и девойки под 20 години в Тампере Християн Касабов и Зинга Барбоза Фирмино се завръщат в България с полет от Истанбул след 20:00 часа, а Sportal.bg ще ви покаже на живо пристигането им на родна земя.

Страхотен Християн Касабов с нов национален рекорд и европейско сребро

Вчера Касабов извоюва сребро в бягането на 110 м/пр с нов национален рекорд за юноши, а Барбоза Фирмино завърши четвърти в тройния скок на 4 сантиметра от бронза, но след дисквалификация на втория за употреба на забранен модел шпайкове беше класиран трети.

Дисквалификация донесе бронз на Зинга Фирмино от Европейското

Вчера имахме още двама финалисти на Европейсокото във Финландия. Натали Костова зае осмо място в скока на височина при девойките, а Сияна Бръмбарова се нареди десета в скока на дължина.

Петият български финалист в Тампере беше 15-годишният Стилиян Орлинов, който се нареди 12-ти в скока на дължина при юношите.