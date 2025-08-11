Християн Касабов: Ще преследвам медал и на Световното първенство

Носителят на сребърен медал от Европейското първенство за юноши и девойки във Финландия Християн Касабов сподели впечатленията си от състезанието при завръщането на родните атлети в България. Касабов извоюва сребро в бягането на 110 м/пр с нов национален рекорд за юноши.

"Като за начало съм много доволен. Не съм закачал препятствия, стартовете ми бяха много добри. Времето беше благосклонно за добри резултати. Подобрението на финала ми не го очаквах чак толкова, въпреки че бях с нов национален рекорд още в първата серия. Въпреки че съм на 4 стотни от златото, не ме е много яд, защото отидох със 17-и резултат там, а завърших с втори”, сподели Касабов.

“Според мен, е много добре. Със сигурност изненадах съперниците ми, защото това е едва третото ми състезание за елитния сезон и четвърто за годината. На финала видях конкуренцията къде и видях, че съм в медалите. Видях си и времето и бях много учуден, то е второ в Европа. Със сигурност вече има повече внимание към мен и следващата година целта ни е Световото в Орегон. Поне същия медал ще преследвам там”, подчерта талантливият лекоатлет.

“Конкуренцията е много силна, особено моят набор. Надявам се все така да свалям стотни и десети от резултатите. Атлетът, ако има воля, самочувствие и увереност, резултатът няма значение, а важното е да не се притеснява на старта. Със сигурност треньорът ми има много вяра в мен, а и аз него. Вече сменихме на седем крачки, защото с осем крачки ми идва много за първо препятствие и го блъскам. Много усилия положихме да оправим старта, на блокчето, техниката на прескок и всичкият труд даде резултат. Не се чувствах като аутсайдер, защото имах бронз от миналата година”, заяви Касабов.



“Сега ми е много по-добре. Чехът, който беше лидер досега, съм доволен, че му изравних времето отпреди състезанието и даже го бих. Предстои ми почивка 2-3 седмици и вече няма да участвам в състезания тази година. Имам физически проблеми, които ми пречат, но вече може да им обръщам внимание. Воля, късмет и нестихваща вяра не спират да ми подобряват резултатите", добави сребърният медалист от Тампере.