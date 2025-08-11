FIVB: България намира своя ритъм

Популярни
Международната волейболна федерация (FIVB) излезе със специален материал за България преди старта на Световното първенство за жени следващата седмица в Тайланд.

"Новият подход на Зетова, съчетаващ младост и опит, е в основата на българското възраждане"

"Мъжкият отбор на България е бил пет пъти на подиума на световно първенство – постижение към което женският тим продължава да се стреми. Най-доброто си постижение им класиране до момента остава 4-ото място на първото издание на турнира през 1952 година."

"Сега отборът се готви за 14-ото си участие на Световно първенство и се надява да остави своя отпечатък под ръководството на селекционера Антонина Зетова."

"България се класира като осмия в световната ранглиста некласиран тим за турнира. Отборът е в Група Е заедно с европейския шампион Турция, Канада и Испания. Кампанията му започва на 23 август срещу Канада. След това се изправя срещу Турция на 25-и и после срещу Испания на 27-и. Всички мачове са в Накхон Ратчасима."

"За Зетова Световното първенство ще даде възможност да продължи да прекроява националния отбор, да го доближи до елота в Европа и света. Бившата националка наследи Лоренцо Мичели миналата година. След промяната треньорката избра да направи сплав от млади и опитни състезателки за тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Тя даде възможност да дебютират 17-годишната Виктория Нинова и 15-годишната Дарина Нанева. Една от младите в отбора е и Димана Иванова, която беше избрана за най-добър играч на Световното първенство за девойки до 19 години. Заедно те спечелиха първата в историята на женските отборни спортове титла. Зетова познава много добре този млад тим, след като го изведе до европейската титла през 2024-а. Затова не е изненада, че в разширения състав са Димана Иванова (17), Калина Ванева (16), Ива Дудова (19), Микаела Стоянова (20)."

"Редица ветерани, водени от капитанът Елица Атанасикевич, бяха върнати в състава от Зетова, за да стабилизират българския "кораб" след Лигата на нациите миналата година. Другите опитни състезателки Нася Димитрова, Христина Вучкова и Лора Китипова също помогнаха на България да се класира на 13-о място в VNL. Четирите победи дойдоха срещу Република Корея, Тайланд, Сърбия и Доминиканската република."

С отличните млади състезателки и опитните ветеранки в добра форма Зетова има редица възможности да подготви окончателния състав. На миналото Световно първенство България завърши на 17-о място, а сега подобряване на позицията изглежда напълно постижимо със свежия подход на Зетова."

