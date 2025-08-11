Популярни
Христина Вучкова е новият капитан на България

  11 авг 2025
Христина Вучкова ще бъде новият капитан на женския национален отбор на България за предстоящото Световно първенство в Тайланд. Това стана ясно по време на днешната открита тренировка на тима в столичната зала "Христо Ботев".

"Христина Вучкова ще е новият капитан на отбора", заяви лаконично селекционерът на отбора Антонина Зетова пред медиите.

Вучкова заменя Елица Атанасийевич, която няма да играе на Мондиала.

