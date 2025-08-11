Христина Вучкова е новият капитан на България

Христина Вучкова ще бъде новият капитан на женския национален отбор на България за предстоящото Световно първенство в Тайланд. Това стана ясно по време на днешната открита тренировка на тима в столичната зала "Христо Ботев".

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

"Христина Вучкова ще е новият капитан на отбора", заяви лаконично селекционерът на отбора Антонина Зетова пред медиите.

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Вучкова заменя Елица Атанасийевич, която няма да играе на Мондиала.