Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Селекционерът на женския национален отбор на България Антонина Зетова говори пред медии по време на открита тренировка в столичната зала “Христо Ботев”.

“Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство. Очакваме Канада да са без двете си най-добри състезателки. Искаме да покажем акцентите на нашата игра. Фокусът ни остава на първия мач с Канада”, заяви Антонина Зетова.

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

“Елица Атанасийевич е безспорен лидер, но няма незаменими хора! Играта ще се разпредели между останалите момичета. Акцентирането на нейната липса не е добре за останалите волейболистки, на които по този начин се омаловажава приноса. Христина Вучкова ще е новият капитан на отбора. Младите се справят прекрасно - тренират с доза самочувствие и скромност”, добави Зетова.

“Като цяло отборът се представи много добре. Имахме възможност да вземем още 2 мача в Лигата на нациите - с Канада и Китай, които загубихме с по 2:3. За на бе много тежко във VNL с 2 пътувания в Азия и едно в Канада с много малко почивка. Отборът игра добре за толкова малка почивка. Трябва ни време, за да се сработим още по-добре. Можехме и по-добре, всички искаха повече, но това е реалността”, категорична е старши треньорката на България.

“Интересът към отбора се повиши. Това може само да ни радва. Мира Паскова се справя страхотно. Тя е много голям боец. Тя се върна в отбора все е едно е нямала хирургическа операция. Смятам, че ще видим една добра Мира на световното първенство”, допълни Зетова.

“Ние заминаваме със състава, който трябва да е на световното първенство Отиваме вдругиден в Китай и от там летим за Тайланд. В последните години ние нямаме избор от 40 състезателки, които да са конкурентоспособни, за да изберем 14 от тях. Тази година ни се налага да вземаме състезателки от долните набори. Нямаме състезателки в период от 6 годишни… Елица излиза и нямам кой да я замени. Ще излезе и Христина Вучкова и още няма кой да я замени.Трябва да имаме търпение и постепенно, за да можем да ги заменим. На турнира в Китай ще играем със Сърбия Нидерландия и Канада. Нож с 2 остриета. За нас е така, и тях е така! Ще имат шанс всичките да играят. Целите са ни да излезем от групата. Най-важен е първия мач с Канада, за което работим още от сега”, завърши Антонина Зетова.

Снимки: Борислав Трошев