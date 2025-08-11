Популярни
Мерелин Николова: Надявам се да направим един хубав резултат на Световното

Младата националка Мерелин Николов говори пред медиите по време на днешната открита тренировка на тима в столичната зала "Христо Ботев" преди заминаването на България за Световното първенство в Тайланд. Ето какво коментира Николова:

"Със сигурност настроението е много позитивно. Надявам се да се подготвим добре и да дадем най-доброто от себе си в предстоящите мачове. Няма да ни е лесно, но ще дадем всичко от себе си и излизаме за победа във всеки мач."

"Имахме своите добри моменти в Лигата на нациите, но със сигурност има какво да надграждаме. Сравнително млад отбор сме, но сега имаме и доста опитни състезателки и се надявам на Световното да направим един хубав резултат."

Снимки: Борислав Трошев

