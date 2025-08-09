Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Селекционерът на женския национален отбор на България по волейбол Антонина Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Световното първенство през 2025 година в Тайланд.

“Моята теория е, както казваме на всички, че няма незаменими хора във волейбол, в спорта като цяло. Волейбол винаги ще има. Ще бъде на някакво ниво. Дали на високо, дали на средно, дали на посредствено ниво, но волейбол винаги ще има. Има състезатели, които оставят някаква следа след себе си, оставят някакво наследство, някаква приемственост. И има такива, които просто преминават, без да оставят нищо. Така че, да, отсъствие на Елица Атанасийевич е ключово за нас. Естествено се вижда, че всички фенове искат още да я виждат на игрището. Елица е безспорен лидер! Елица е безспорно състезател от световна класа. Една от най-добрите четворки, все още, в света! И разбирам разочарованието на всички хора, които няма да могат да я виждат на игрището”, заяви Антонина Зетова в специално интервю за Българска федерация по волейбол.

България без Атанасийевич, но с Паскова на Световното първенство

“Но все пак Елица е майка, и аз като майка, по същия начин трябваше да се върна на игрището, за да помагам на националния отбор, това бе през 2010 година, когато Драган Нешич бе извикал също много млади момичета. Тогава и Елица, и Христина (б.р Вучкова), Лора (б.р. Китипова) и Нася (б.р. Димитрова) още не бяха, но Емилия Димитрова беше, Добриана Рабаджиева беше. Всички тези момичета бяха на 18 години. И той мен ме помоли да дойда и да помогна лятото, за да могат тези момичета да се адаптират към женския национален отбор. Тогава си спомням, че и моето дете бе на година и половина, колкото е на Елица в момента. Но с тази разлика, че мъжът ми тогава беше до мен и ние изкарахме един много дълъг лагер в Габрово. Бяхме един месец там. Аз бях с детето си. Диана Ненова също беше с Калоян, който бе също на 1 година. И трябва да ви кажа, че не е лесно ако нямаш човек до себе си, който да ти помага не е лесно”, добави Зетова.

“Елица тази година направи много голяма жертва, защото аз знам организационно как беше през лятото при нея. Просто на моменти бе почти невъзможно и тя трябваше да оставя детето в Сърбия. Да бъде с Александър (б.р. Атанасийевич), за да се върне тя, за да отиде до Хонконг. Просто нещата чисто семейно, когато имаш дете на толкова малка възраст, и което още не е самостоятелно, плюс това той е много привързан към нея - са много тежки. И аз разбирам жертвата, която направи Елица, за да играе на тези два турнира от VNL. Няма как, няма как организационно тя да дойде на Световното първенство. Знам, че това нещо много от хората не го разбират, но ние се опитваме да се съчетаваме - и аз и Елица и Христина се опитваме да съчетаваме двете функции. Да интерпретираме волейбол на високо ниво и в същото време да бъдем и майки. И понякога това нещо е много сложно”, завърши селекционерът на България.