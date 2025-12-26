Димитър Димитров с 13 точки и нова загуба в Република Корея

Националът Димитър Димитров допусна втора поредна и общо 9-а победа за сезона с неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) в V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му отстъпиха много драматично като гости на Самсунг Файър&Мари Иншурънс (Даежон) с 2:3 (25:20, 19:25, 23:25, 25:20, 12:15) в 17-ия си мач от редовния сезон.

Димитър Димитров и Бусан с 8-а загуба

По този начин Бусан е на 5-о място във временното класиране с 8 победи, 9 загуби и 24 точки. Следващият мач за Димитров и компания е домакинство на Кепко Виксторм (Сувон). Двубоят е във вторник (30 декември) от 12,00 часа българско време.

Димитър Димитров игра цял мач за Бусан и завърши със скромните 13 точки. Ча Джи-Хван пък стана най-резултатен за гостите с 16 точки.