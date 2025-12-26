Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димитър Димитров с 13 точки и нова загуба в Република Корея

Димитър Димитров с 13 точки и нова загуба в Република Корея

  • 26 дек 2025 | 17:49
  • 600
  • 0
Димитър Димитров с 13 точки и нова загуба в Република Корея

Националът Димитър Димитров допусна втора поредна и общо 9-а победа за сезона с неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) в V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му отстъпиха много драматично като гости на Самсунг Файър&Мари Иншурънс (Даежон) с 2:3 (25:20, 19:25, 23:25, 25:20, 12:15) в 17-ия си мач от редовния сезон.

Димитър Димитров и Бусан с 8-а загуба
Димитър Димитров и Бусан с 8-а загуба

По този начин Бусан е на 5-о място във временното класиране с 8 победи, 9 загуби и 24 точки. Следващият мач за Димитров и компания е домакинство на Кепко Виксторм (Сувон). Двубоят е във вторник (30 декември) от 12,00 часа българско време.

Димитър Димитров игра цял мач за Бусан и завърши със скромните 13 точки. Ча Джи-Хван пък стана най-резултатен за гостите с 16 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Страхотен Алекс Николов с 21 точки, Лубе се справи с Пиаченца в Италия

Страхотен Алекс Николов с 21 точки, Лубе се справи с Пиаченца в Италия

  • 26 дек 2025 | 19:05
  • 1527
  • 0
Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 13217
  • 0
Ясен е съперникът на Мони Николов и Локомотив на финала за Суперкупата

Ясен е съперникът на Мони Николов и Локомотив на финала за Суперкупата

  • 25 дек 2025 | 21:16
  • 13795
  • 8
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

  • 25 дек 2025 | 17:12
  • 47444
  • 35
Боян Йорданов и Арис с 8 от 8 в Гърция

Боян Йорданов и Арис с 8 от 8 в Гърция

  • 25 дек 2025 | 16:56
  • 3082
  • 0
Златна медалистка с ЦСКА и Марица гради шампионски дух във Враца

Златна медалистка с ЦСКА и Марица гради шампионски дух във Враца

  • 25 дек 2025 | 14:30
  • 6496
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 9163
  • 18
Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 13217
  • 0
Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

  • 26 дек 2025 | 13:51
  • 8694
  • 53
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 5996
  • 30
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 7887
  • 0
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 17509
  • 0