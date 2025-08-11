Александра Миланова: Имаме големи шансове да излезем от групата, но всичко зависи от нас

Националката Александра Миланова говори пред медиите по време на днешната открита тренировка на тима в столичната зала "Христо Ботев" преди заминаването на България за Световното първенство в Тайланд. Ето какво каза Миланова:

"Подготовката върви нормално. След VNL имахме кратка почивка, в която да отдъхнем и да оправим контузии кой каквото има, и сега се готвим на пълни обороти."

"Предстои ни един доста сериозен турнир със сериозни отбори. Но мисля, че имаме шансове и то доста големи не само срещу Канада, а и да излезем от групата. Всичко зависи от нас си и това как ще се представим, какво ще покажем на терена. Но имаме големи шансове."

"Треньорите правят анализи чисто технически къде сме се представили добре и къде не чак толкова в VNL и от там нататък работим върху минусите си и се опитваме да ги подобрим. Имаше доста хубави неща в Лигата на нациите и доста лошо като абсолютно всеки път. Можем само да надграждаме и "да ни бъде само обеца на ухото" това, което сме загубили, и от там нататък да вървим нагоре."

Снимки: Борислав Трошев