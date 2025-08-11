Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нася Димитрова: Ще бъде много трудно да излезем от групата, но можем да го постигнем

Нася Димитрова: Ще бъде много трудно да излезем от групата, но можем да го постигнем

  • 11 авг 2025 | 17:03
  • 990
  • 1

Опитната националка Нася Димитрова говори пред медиите по време на днешната открита тренировка на тима в столичната зала "Христо Ботев" преди заминаването на България за Световното първенство в Тайланд. Ето какво сподели Димитрова:

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

"Със сигурност покрай младите има малко повече свежест в отбора, но все пак те са млади и неопитни и покрай нас по-опитните, се надявам да придобият малко повече самочувствие и така да показват още по-добра игра тепърва в бъдеще."

Христина Вучкова е новият капитан на България
Христина Вучкова е новият капитан на България

"Видяхте, че периода, в който нас 4-те (б.р. Елица Атанасийевич, Христина Вучкова, Лора Китипова и Нася Димитрова) ни нямаше в националния отбор, беше голяма мъка, да си го кажем директно. Макар, че се твърдяха други неща, че отборът израства, лично аз смятам, че не е така за тези 2 години, в които нас ни нямаше. Да, направихме 4 победи в VNL и това беше много важно, бихме много ключове опоненти. Но смятам, че това, което се говореше 2 години, че се гради един млад отбор, аз това нещо не го виждам. Даже повече от момичетата, които бяха при Мичели (б.р. бившият селекционер Лоренцо Мичели), сега ги няма, така че... тегава история."

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

"Отсъствието на Елица Атанасийевич със сигурност няма да се отрази много добре на отбора, защото Ели е един от главните двигатели на отбора и един от лидерите. Вие сами видяхте тя колко даде в VNL и какво направихме заедно. Така че, ще ни бъде доста трудно без нея."

"На по-младите, особено за момичетата, които станаха световни шампионки, които са част от нас, бих им казала да бъдат по-уверени в себе си, да имат огромна мотивация и цел, за да вървят напред и да израстват."

"Със сигурност основната ни цел на Световното е да излезем от групата, но ще бъде много трудна цел според мен предвид това, че има и някои здравословни проблеми в отбора, но смятам, че можем да го постигнем", завърши Нася Димитрова.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Никола Гърбич определи групата на Полша, която се готви за Мондиал 2025

Никола Гърбич определи групата на Полша, която се готви за Мондиал 2025

  • 11 авг 2025 | 12:37
  • 1039
  • 0
Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка във Варна

Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка във Варна

  • 11 авг 2025 | 12:21
  • 3406
  • 1
Зоран Терзич: Турция върви към отбор само с натурализирани волейболистки

Зоран Терзич: Турция върви към отбор само с натурализирани волейболистки

  • 11 авг 2025 | 10:23
  • 1789
  • 0
Любо Агонцев се завърна в Пирин (Разлог)

Любо Агонцев се завърна в Пирин (Разлог)

  • 11 авг 2025 | 08:50
  • 1554
  • 3
Трансферна мистерия! Халкбанк представи канадски национал, който Монца привлече през юни

Трансферна мистерия! Халкбанк представи канадски национал, който Монца привлече през юни

  • 10 авг 2025 | 15:51
  • 1797
  • 1
Илия Петков: За класиране на Олимпиада ще играя и до 45 години

Илия Петков: За класиране на Олимпиада ще играя и до 45 години

  • 10 авг 2025 | 11:55
  • 2155
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември и Берое

11-те на Септември и Берое

  • 11 авг 2025 | 18:05
  • 866
  • 4
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 16624
  • 40
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 33440
  • 195
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 5294
  • 0
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 15124
  • 5
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 34824
  • 28