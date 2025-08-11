Нася Димитрова: Ще бъде много трудно да излезем от групата, но можем да го постигнем

Опитната националка Нася Димитрова говори пред медиите по време на днешната открита тренировка на тима в столичната зала "Христо Ботев" преди заминаването на България за Световното първенство в Тайланд. Ето какво сподели Димитрова:

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

"Със сигурност покрай младите има малко повече свежест в отбора, но все пак те са млади и неопитни и покрай нас по-опитните, се надявам да придобият малко повече самочувствие и така да показват още по-добра игра тепърва в бъдеще."

Христина Вучкова е новият капитан на България

"Видяхте, че периода, в който нас 4-те (б.р. Елица Атанасийевич, Христина Вучкова, Лора Китипова и Нася Димитрова) ни нямаше в националния отбор, беше голяма мъка, да си го кажем директно. Макар, че се твърдяха други неща, че отборът израства, лично аз смятам, че не е така за тези 2 години, в които нас ни нямаше. Да, направихме 4 победи в VNL и това беше много важно, бихме много ключове опоненти. Но смятам, че това, което се говореше 2 години, че се гради един млад отбор, аз това нещо не го виждам. Даже повече от момичетата, които бяха при Мичели (б.р. бившият селекционер Лоренцо Мичели), сега ги няма, така че... тегава история."

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

"Отсъствието на Елица Атанасийевич със сигурност няма да се отрази много добре на отбора, защото Ели е един от главните двигатели на отбора и един от лидерите. Вие сами видяхте тя колко даде в VNL и какво направихме заедно. Така че, ще ни бъде доста трудно без нея."

"На по-младите, особено за момичетата, които станаха световни шампионки, които са част от нас, бих им казала да бъдат по-уверени в себе си, да имат огромна мотивация и цел, за да вървят напред и да израстват."

"Със сигурност основната ни цел на Световното е да излезем от групата, но ще бъде много трудна цел според мен предвид това, че има и някои здравословни проблеми в отбора, но смятам, че можем да го постигнем", завърши Нася Димитрова.

Снимки: Startphoto