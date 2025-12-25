Ясен е съперникът на Мони Николов и Локомотив на финала за Суперкупата

Локомотив (Новосибирск) и Симеон Николов се класираха за финала за волейболната Суперкупа на Русия. Воденият от българския треньор Пламен Константинов отбор победи след обрат с 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28) четирикратния носител на трофея Динамо (Москва).

Националът Николов се отличи с 9 точки в полза на победителите.

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

На финала в петък Локомотив ще играе срещу шампиона Зенит (Казан).

Зенит (Казан) победи в полуфинал №2 Зенит (Санкт Петербург) с 3:2 (25:20, 25:17, 18:25, 23:25, 15:12).

Утре финалът Локомотив - Зенит е с начален час 18:30 българско време.