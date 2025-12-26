Страхотен Алекс Николов с 21 точки, Лубе се справи с Пиаченца в Италия

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) заисаха 3-а поредна и общо 8-а победа за сезона в италианската Суперлига. Воденият от Джампаоло Медей тим се справи у дома с Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 3:1 (25:21, 28:26, 18:25, 25:21) в мач от 13-ия кръг на шампионата, игран тази вечер.

Така Лубе е на 5-о място във временното класиране с 8 победи, 5 загуби и 25 точки, но преди изиграването на останалите срещи от кръга. В следващия 14-и кръг Алекс Николов и компания ще са гости на шаммпиона Тренто. Дербито е следващата събота (3 януари 2026-а) от 19,00 часа българско време.

Преди това пък Лубе ще гостува на гранда Перуджа в 1/4-финал за Купата на Италия. Този двубой е във вторник (30 декември) от 21,30 часа.

Алекс Николов изигра пореден страхотен мач за Лубе и стана най-полезен с 21 точки (1 блок, 3 аса, 53% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +2) за победата.

Ерик Льопки добави още 16 точки (1 блок и 65% ефективност в атака - +8) за успеха.

За тима на Пиаченца Алесандро Боволента заби 26 точки (2 блока и 77% ефективност в атака - +17), а Хосе Мигел Гутиерес се отчете с 16 точки (2 блока, 2 аса, 55% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане), но и това не помогна за победа.

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) - ГАЗ СЕЙЛС БЛУЕНЕРДЖИ (ПИАЧЕНЦА) 3:1 (25:21, 28:26, 18:25, 25:21)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 2, Ерик Льопки 16, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 21, Матиа Ботоло 13, Джовани Гарджуло 11, Марко Подрасчанин 2 - Фабио Балазо-либеро (Пория Хосейн, Вуут Д'Хеер 5, Сантиагоо Ордуна, Франческо Бизото-либеро)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

ПИАЧЕНЦА: Паоло Поро, Алесандро Боволента 26, Хосе Мигел Гутиерес 16, Лукаш Бергман 7, Франческо Компарони 1, Джанлука Галаси 5 - Доменико Паче-либеро (Хенри Леон 1, Роберт Андринга 2, Йорис Седдик 6, Драган Травица)

Старши треньор: ДАНТЕ БОНИНФАНТЕ.

Снимки: legavolley.it