  3. Виктория Нинова: Със сигурност има вълнение и напрежение, но се радвам много

  • 11 авг 2025 | 18:03
Младото либеро Виктория Нинова говори пред медиите по време на днешната открита тренировка на тима в столичната зала "Христо Ботев" преди заминаването на България за Световното първенство в Тайланд. Ето какво сподели Нинова:

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

"Настроението е много добро. Аз като една от по-малките съм много благодарна, че съм тук и, че всички ме подкрепят във всичко. На тренировките по-опитните ми поправят грешките и ме подкрепят при всяко едно мое действие. Голяма отговорност е да защитаваш българския флаг, но същевременно е много вълнуващо."

Нася Димитрова: Ще бъде много трудно да излезем от групата, но можем да го постигнем
Нася Димитрова: Ще бъде много трудно да излезем от групата, но можем да го постигнем

"Със сигурност има вълнение преди турнира. Но със сигурност е малко по-малко, защото вече участвах в два турнира от VNL, но се радвам много. Има и напрежение, но както казах, благодарение на по-опитните състезателки, то намалява."

Христина Вучкова е новият капитан на България
Христина Вучкова е новият капитан на България
Снимки: Борислав Трошев

