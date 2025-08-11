Виктория Нинова: Със сигурност има вълнение и напрежение, но се радвам много

Младото либеро Виктория Нинова говори пред медиите по време на днешната открита тренировка на тима в столичната зала "Христо Ботев" преди заминаването на България за Световното първенство в Тайланд. Ето какво сподели Нинова:

"Настроението е много добро. Аз като една от по-малките съм много благодарна, че съм тук и, че всички ме подкрепят във всичко. На тренировките по-опитните ми поправят грешките и ме подкрепят при всяко едно мое действие. Голяма отговорност е да защитаваш българския флаг, но същевременно е много вълнуващо."

"Със сигурност има вълнение преди турнира. Но със сигурност е малко по-малко, защото вече участвах в два турнира от VNL, но се радвам много. Има и напрежение, но както казах, благодарение на по-опитните състезателки, то намалява."

Снимки: Борислав Трошев