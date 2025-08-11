Стана ясно кой ще замени Пауло Нога в ЦСКА

Бойко Величков ще наследи Пауло Нога на поста спортен директор в ЦСКА, като се очаква новината да бъде официализирана от клуба в следващите часове. Както е известно, преди седмица португалецът подаде оставка, изтъквайки слабото представяне на отбора в efbet Лига.

След първите четири кръга тимът на Душан Керкез все още няма победа. Дотук "червените" записаха три равенства - Ботев Пловдив (1:1), Спартак Варна (1:1), Черно море (0:0), и една загуба - Локомотив Пловдив (0:1).

Величков е юноша на "армейците", като има 17 мача за представителния отбор. Той вече има опит като спортен директор - през 2012/13 г. е на този пост в Локомотив (София), а през миналото лято зае тази позиция и в Пирин (Благоевград), но след края на сезона договорът му с "орлетата" изтече.

В последните дни "червените" привърженици изразяват сериозно недоволство и към изпълнителния директор Радослав Златков, но от клуба излязоха с официална позиция, с която заявиха пълна подкрепа към него, към треньора Душан Керкез, както и към скаутското звено.