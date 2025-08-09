Популярни
  3. Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

  • 9 авг 2025 | 21:32
  • 12003
  • 47

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез призна, че се срамува от това, което показват "червените" от началото на сезона. До момента столичният гранд има три точки от четири мача, като продължава да е без победа през новия сезон. Босненецът добави, че "армейците" нямат лидер.

"Нямаме лидер! Отборът няма лидер, знаете го това нещо. Само Бусато го има малко в себе си, но той е вратар. А това е ЦСКА, тук са играли футболисти като Стоичков, Пенев, Лечков. Трябват лидери, които да имат... Тук има дама и не ми е удобно да кажа думата.

Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача. Срам ме и се извинявам на феновете. Трябва време, за да се направи отбор. Селекцията и правенето на отбор са две различни неща. Това е трето поредно такова лято в ЦСКА, трябва нова кръв", каза Душан Керкез.

