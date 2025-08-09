Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Пастор си поговори с недоволните фенове на ЦСКА след равенството с Черно море

Пастор си поговори с недоволните фенове на ЦСКА след равенството с Черно море

  • 9 авг 2025 | 21:55
  • 1303
  • 2

На феновете на ЦСКА определено не им хареса представянето на отбора по време на мача с Черно море. Двата тима завършиха 0:0 на “Васил Левски”, като по този начин “червените” все още нямат победа от началото на сезона.

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"
Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

След края на мача привържениците на тима, които се бяха събрали пред входа на Националния стадион, изпратиха със скандирания и викове футболистите и щаба на ЦСКА. Запалянковците привикаха някой от играчите да отиде при тях, като единствено новото попълнение Пастор се осмели.

Той беше приет добре от феновете, като си поговори с тях, снима се и раздаде автографи. Останалите играчи обаче бяха изпратени с освирквания.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 90139
  • 572
Танчо Калпаков: Не съм взел прибързано това решение, но смятам, че е правилно

Танчо Калпаков: Не съм взел прибързано това решение, но смятам, че е правилно

  • 9 авг 2025 | 18:55
  • 1433
  • 1
Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

  • 9 авг 2025 | 22:00
  • 34390
  • 7
Грешните тактически решения в отбрана за ЦСКА, които донесоха загубата от Локо (Пловдив)

Грешните тактически решения в отбрана за ЦСКА, които донесоха загубата от Локо (Пловдив)

  • 9 авг 2025 | 17:57
  • 2234
  • 3
Партизан (Червен бряг) спечели в Левски

Партизан (Червен бряг) спечели в Левски

  • 9 авг 2025 | 17:48
  • 927
  • 1
Феновете на Локо (Пд) плащат по 10 лева в Кърджали

Феновете на Локо (Пд) плащат по 10 лева в Кърджали

  • 9 авг 2025 | 16:39
  • 1886
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:2 Лудогорец, Чочев бележи

Славия 0:2 Лудогорец, Чочев бележи

  • 9 авг 2025 | 21:15
  • 13983
  • 36
Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 90139
  • 572
Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

  • 9 авг 2025 | 21:32
  • 12056
  • 47
Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

  • 9 авг 2025 | 22:00
  • 34390
  • 7
Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

  • 9 авг 2025 | 16:32
  • 38120
  • 49
Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

  • 9 авг 2025 | 19:55
  • 18116
  • 26