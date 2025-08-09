Пастор си поговори с недоволните фенове на ЦСКА след равенството с Черно море

На феновете на ЦСКА определено не им хареса представянето на отбора по време на мача с Черно море. Двата тима завършиха 0:0 на “Васил Левски”, като по този начин “червените” все още нямат победа от началото на сезона.

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

След края на мача привържениците на тима, които се бяха събрали пред входа на Националния стадион, изпратиха със скандирания и викове футболистите и щаба на ЦСКА. Запалянковците привикаха някой от играчите да отиде при тях, като единствено новото попълнение Пастор се осмели.

Той беше приет добре от феновете, като си поговори с тях, снима се и раздаде автографи. Останалите играчи обаче бяха изпратени с освирквания.