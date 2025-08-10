Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Лидерът на сектор "Г" Иван Велчев излезе с коментар по адрес на главния скаут на ЦСКА Методи Томанов. Привърженикът на "армейците" изреди някои футболисти - Михаил Полендаков, Радослав Кирилов и Иван Йорданов, които не пристигнаха в Борисовата градина.

"Изгоря Фичо, изгоря Томаш, изгоря Нога на път са да изгорят Керкез и Златков. Само великият скаут от снимката е непоклатим на поста си в ЦСКА. Стои си на завет и никой не го коментира...Предполагам ,че скаутите на Шефилд не разбират колкото него ,та взеха Полендаков, а ние си играем със Санянг. Няма да коментирам , че Ради Кирилов беше свободен...Няма и да коментирам, че с парите които се дадоха за Сегер най-вероятно щяха да вземат Иван Йорданов", написа тарторът на Северната трибуна.