Керкез за виковете “оставка”: Това е нормално, винаги треньорът е първият виновен

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез говори след равенството на своя тим с Черно море. Двата тима завършиха 0:0, но специалистът остана доволен от представянето на своите футболисти. Той коментира и виковете “оставка” след последния съдийски сигнал.

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

“Аз вярвам на този процес. Знаехме, че ще е трудно, нямахме и късмет в ситуацията с Додай. Доминирахме в мача, но не вкарахме и затова не дойде победата. Пастор беше добре за първи мач, но нямаше сили накрая, тренираше индивидуално, трябва време. Имаме и нов футболист - Годой, който в този момент не може да играе. Чакаме нови футболисти. Този мач доминирахме, не играхме както феновете очакваха, но това е процес.

И предния мач бяхме по-добри от Спартак (Варна). Показваме по-добра игра. Говорим си истината и се гледаме в очите. Днес доминирахме, притежавахме топката около 20-30-ия метър, но ни трябваше нещо повече, за да вкараме гол.

Това е нормално. Винаги треньорът е първият виновен. Има много неща, които треньорът може да направи и не може да направи. Този тим завърши пети, много си тръгнаха, търсим нови футболисти. Това е като да сменяш гумите на кола. Не може да постигаш резултати и да сменяш отбор. Не се оплаквам, но гледам истината в очите. Трябва още много неща да са по-добри.

Феновете на ЦСКА посрещнаха ремито с "оставка"

Няма да коментирам Нога. Пожелавам му успех, това не е моя работа.

Пожелавам всичко добро на Черно море и на моя колега Илиан Илиев. Това е пример как един отбор трябва да работи толкова години с един треньор и с едни и същи футболисти. Всички футболисти бяха по-добри от мача с Локо.

Извинявам се на феновете, знам, че е лош старт”, заяви Керкез.