Фичо: За отчайващите резултати на ЦСКА е виновен един неадекватен директор

Бившият спортен директор на ЦСКА Филип Филипов излезе с обръщение до "червената" общност. Снощи отборът на Душан Керкез завърши 0:0 с Черно море на стадион "Васил Левски" и продължава без победа в efbet Лига. Фичо определи резултатите и атмосферата в отбора като "отчайващи".

Публикуваме написаното от Филип Филипов без редакторска намеса:



"Добро утро, Армейци!



Който ме познава, знае, че за мен ЦСКА е начин на живот и съм щастлив човек, защото съм имал възможността да се докосна, усетя и бъда една малка частица от институцията ЦСКА, нещо което остава за цял живот. ЦСКА ми е дал всичко и никога няма да предам клуба и ще се боря за него, както съм го правил винаги. В момента резултатите, атмосферата и настроението в отбора са отчайващи и затова е виновен един неадекватен директор, който по моя информация вчера саморъчно си е написал декларация в своя защита и я е публикувал от името на клуба. Смешно и много жалко!



По повод на декларацията искам да попитам, къде беше ръководството през пролетния полусезон, когато треньора на отбора беше ежедневно атакуван отвсякъде и беше оставен абсолютно сам да поема ударите, което се отрази и на резултатите на отбора в края на сезона?



Чета, как ръководството защитава своите служители...., след като беше спуснат неадекватния директор, заради неговите интриги, отношение към хората и некомпетентност ,от клуба "напуснаха" следните качествени служители:



1.Петър Стоянов- финансов директор

2.Мариета Пенкова- касиер

3.Стоян Орманджиев- административен директор

4.Боряна Стойчева- директор международен отдел

5.Христо Славов- директор продажби

6.Магдалина Христова- маркетинг директор

7.Богдан Котев- управител база Панчерево

8.Никола Митев- ПР на клуба

9.Пауло Нога- спортен директор ( доведен лично от него)



Сигурно и изпускам някой.. Себе си не причислявам към този списък, защото моите правомощия не зависеха от този директор , аз имах пряка комуникация със собственика, но не изключвам възможността и тук да е спретнал някоя интрига, това е неговия специалитет.



Стигам и до най- жалкото, вчерашния мач с Черно море, на стадиона не присъства нито един от директорите на клуба, всички се бяха изпокрили, страхливците нямат място в ЦСКА!!! Ръководството на клуба трябва да се изправя пред феновете, а не да се крие от тях!



Новите хора, които са от скоро в клуба и не са запознати с ценностите, изискванията, историята, традициите, успехите и величието на ЦСКА, трябва да запомнят едно нещо:



ЦСКА Е НАД ВСИЧКО И НАД ВСЕКИ! ЦСКА Е ИНСТИТУЦИЯ! В ЦСКА трябват истински Цесекари и авторитети, а не хора обличали синия или зеления екип! Не искам да вкарвам излишно напрежение в клуба и затова още не съм коментирал трансферите на Локило и Исека, откупните клаузи на Делова и Коялипо, вмешателството и възпрепятстването при зимната селекция, неподновените договори на Шопов и Кариасо, липсата на трансфери това лято, въпреки, че имаше качествени футболисти набелязани от скаутското звено още зимата и бяха проведени разговори с тях.



В момента най- важното е, да се вземат правилни решения от собственика, който е осигурил клуба и в ЦСКА да се върне добрата атмосфера за работа, настроението и характера на победител! Само ЦСКА!".