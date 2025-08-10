Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Фичо: За отчайващите резултати на ЦСКА е виновен един неадекватен директор

Фичо: За отчайващите резултати на ЦСКА е виновен един неадекватен директор

  • 10 авг 2025 | 16:21
  • 5149
  • 19
Слушай на живо
Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

Бившият спортен директор на ЦСКА Филип Филипов излезе с обръщение до "червената" общност. Снощи отборът на Душан Керкез завърши 0:0 с Черно море на стадион "Васил Левски" и продължава без победа в efbet Лига. Фичо определи резултатите и атмосферата в отбора като "отчайващи".

Публикуваме написаното от Филип Филипов без редакторска намеса:

"Добро утро, Армейци!

Който ме познава, знае, че за мен ЦСКА е начин на живот и съм щастлив човек, защото съм имал възможността да се докосна, усетя и бъда една малка частица от институцията ЦСКА, нещо което остава за цял живот. ЦСКА ми е дал всичко и никога няма да предам клуба и ще се боря за него, както съм го правил винаги. В момента резултатите, атмосферата и настроението в отбора са отчайващи и затова е виновен един неадекватен директор, който по моя информация вчера саморъчно си е написал декларация в своя защита и я е публикувал от името на клуба. Смешно и много жалко!

По повод на декларацията искам да попитам, къде беше ръководството през пролетния полусезон, когато треньора на отбора беше ежедневно атакуван отвсякъде и беше оставен абсолютно сам да поема ударите, което се отрази и на резултатите на отбора в края на сезона?

Чета, как ръководството защитава своите служители...., след като беше спуснат неадекватния директор, заради неговите интриги, отношение към хората и некомпетентност ,от клуба "напуснаха" следните качествени служители:

1.Петър Стоянов- финансов директор
2.Мариета Пенкова- касиер
3.Стоян Орманджиев- административен директор
4.Боряна Стойчева- директор международен отдел
5.Христо Славов- директор продажби
6.Магдалина Христова- маркетинг директор
7.Богдан Котев- управител база Панчерево
8.Никола Митев- ПР на клуба
9.Пауло Нога- спортен директор ( доведен лично от него)

Сигурно и изпускам някой.. Себе си не причислявам към този списък, защото моите правомощия не зависеха от този директор , аз имах пряка комуникация със собственика, но не изключвам възможността и тук да е спретнал някоя интрига, това е неговия специалитет.

Стигам и до най- жалкото, вчерашния мач с Черно море, на стадиона не присъства нито един от директорите на клуба, всички се бяха изпокрили, страхливците нямат място в ЦСКА!!! Ръководството на клуба трябва да се изправя пред феновете, а не да се крие от тях!

Новите хора, които са от скоро в клуба и не са запознати с ценностите, изискванията, историята, традициите, успехите и величието на ЦСКА, трябва да запомнят едно нещо:

ЦСКА Е НАД ВСИЧКО И НАД ВСЕКИ! ЦСКА Е ИНСТИТУЦИЯ! В ЦСКА трябват истински Цесекари и авторитети, а не хора обличали синия или зеления екип! Не искам да вкарвам излишно напрежение в клуба и затова още не съм коментирал трансферите на Локило и Исека, откупните клаузи на Делова и Коялипо, вмешателството и възпрепятстването при зимната селекция, неподновените договори на Шопов и Кариасо, липсата на трансфери това лято, въпреки, че имаше качествени футболисти набелязани от скаутското звено още зимата и бяха проведени разговори с тях.

В момента най- важното е, да се вземат правилни решения от собственика, който е осигурил клуба и в ЦСКА да се върне добрата атмосфера за работа, настроението и характера на победител! Само ЦСКА!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

  • 10 авг 2025 | 13:35
  • 10399
  • 48
Хулио Веласкес определи групата за двубоя със Спартак (Варна)

Хулио Веласкес определи групата за двубоя със Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 13:16
  • 3662
  • 4
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 25964
  • 78
Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 46472
  • 175
"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

  • 10 авг 2025 | 09:30
  • 10964
  • 12
Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

  • 10 авг 2025 | 17:42
  • 57895
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Кристъл Палас 1:2 Ливърпул, Фримпонг изведе мърсисайдци напред

Кристъл Палас 1:2 Ливърпул, Фримпонг изведе мърсисайдци напред

  • 10 авг 2025 | 17:02
  • 7690
  • 9
Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 46472
  • 175
Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

  • 10 авг 2025 | 13:35
  • 10399
  • 48
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 25964
  • 78
Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 07:17
  • 21080
  • 92
Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

  • 10 авг 2025 | 17:42
  • 57895
  • 14