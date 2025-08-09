Популярни
ЦСКА 0:0 Черно море, Пастор преквалифициран на дясно крило

  • 9 авг 2025 | 19:23
  • 24246
  • 74
ЦСКА 0:0 Черно море, Пастор преквалифициран на дясно крило
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Черно море

ЦСКА и Черно море играят при 0:0 в мач от четвъртия кръг на efbet Лига.

Наставникът на "червените" Керкез направи две промени в сравнение с 11-те, които започнаха при поражението с 0:1 от Локо (Пд) преди седмица. Панайотов и Тасев са на пейката за сметка на Пастор и Илиев. Така бразилското лятно попълнение на софиянци прави официален дебют като титуляр, но нена титулярната си позиция десен бек, а на десния фланг на атаката.

Илиев пък стартира от първата минута за пръв път от началото на сезона, тъй като доскоро лекуваше контузия.

Аут за тази среща е новото попълнение Додай, който получи травма на една от тренировките през седмицата.

Наставникът на "моряците" Илиан Илиев пък върна сред 11-те опитния страж Пламен Илиев, който получи почивка в предишния кръг.

Преди сблъсъка Бусато бе награден по случай 200 изиграни мача с червената фланелка.

Двата отбора заложиха на позиционна игра в центъра на терена и без някакви по-сериозни положения пред вратите през първия четвърт час.

В 18-ата минута Пастор отправи първия удар по посока гостуващата врата, но в аут. Само 120 секунди по-късно Санянг завърши с опасен удар от границата на големия пеналт атака на домакините, но Илиев плонжира и изби.

ЦСКА - ЧЕРНО МОРЕ 0:0

ЦСКА: 1. Бусато, 19. Турицов, 5. Делова, 4. Лапеня, 3. Санянг, 8. Сегер, 99. Етоо, 7. Скаршем, 73. Илиев, 2. Пастор, 28. Питас

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Илиев, 2. Панов, 3. Атанасов, 28. Дробаров, 15. Мартин, 71. Панайотов, 24. Телеш, 11. Педро, 39. Златев, 10. Чандъров, 77. Сидни

