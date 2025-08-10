Популярни
  Евертън продължава преговорите за Джак Грийлиш

  10 авг 2025
Крилото на Манчестър Сити Джак Грийлиш вероятно ще продължи кариерата си в Евертън, съобщава "Таймс".

Клубът от Ливърпул продължава преговорите за привличане под наем на 29-годишния англичанин. Трансферът може да струва около 13.8 милиона евро. Тотнъм, Нюкасъл и Наполи също се интересуват от играча. Грийлиш играе за Манчестър Сити от 2021 година. През сезон 2024/2025 той записа 32 мача за "гражданите" във всички състезания, отбелязвайки 3 гола и правейки 5 асистенции. Договорът му с клуба е до 30 юни 2027 година.

Снимки: Gettyimages

