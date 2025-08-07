В Рома хвърлиха око на аржентинец от Сити

Рома може да подсили халфовата си линия с Клаудио Ечевери от Манчестър Сити, съобщава Sky Sport Italia. Новият треньор на "римските вълци" Джан Пиеро Гасперини възнамерява да доведе аржентинеца на "Олимпико".

Рома иска да предложи на Сити едносезонен заем, с опция за откупуване на договора му за 33 милиона евро през 2026 г.

В пълния пакет английският отбор може да включи и клауза за първо откупуване на аржентинския играч.

Ечевери ясно заяви, че иска повече игрово време и че иска да се присъедини към Рома, където би играл с някои от сънародниците си като Дибала и Суле.

Имаше и предишни спекулации за трансфер под наем в Жирона, който има същите собственици като Сити, а сега Рома има предимството за подписа му.

