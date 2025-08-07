Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. В Рома хвърлиха око на аржентинец от Сити

В Рома хвърлиха око на аржентинец от Сити

  • 7 авг 2025 | 02:56
  • 312
  • 0
В Рома хвърлиха око на аржентинец от Сити

Рома може да подсили халфовата си линия с Клаудио Ечевери от Манчестър Сити, съобщава Sky Sport Italia. Новият треньор на "римските вълци" Джан Пиеро Гасперини възнамерява да доведе аржентинеца на "Олимпико".

Рома иска да предложи на Сити едносезонен заем, с опция за откупуване на договора му за 33 милиона евро през 2026 г.

В пълния пакет английският отбор може да включи и клауза за първо откупуване на аржентинския играч.

Ечевери ясно заяви, че иска повече игрово време и че иска да се присъедини към Рома, където би играл с някои от сънародниците си като Дибала и Суле.

Имаше и предишни спекулации за трансфер под наем в Жирона, който има същите собственици като Сити, а сега Рома има предимството за подписа му.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Янков и Риека с провал в Лига Европа

Янков и Риека с провал в Лига Европа

  • 7 авг 2025 | 00:45
  • 1226
  • 0
Бенфика взе комфортна преднина край Лазурния бряг

Бенфика взе комфортна преднина край Лазурния бряг

  • 7 авг 2025 | 00:16
  • 930
  • 0
Драма в края даде минимален аванс на Фейенорд

Драма в края даде минимален аванс на Фейенорд

  • 7 авг 2025 | 00:10
  • 1352
  • 0
Астън Вила се изгаври с Рома

Астън Вила се изгаври с Рома

  • 6 авг 2025 | 23:57
  • 2760
  • 2
Любопитни резултати в срещите от третия квалификационен кръг на Шампионската лига

Любопитни резултати в срещите от третия квалификационен кръг на Шампионската лига

  • 6 авг 2025 | 23:46
  • 10820
  • 2
Звезда с огромна крачка към плейофите

Звезда с огромна крачка към плейофите

  • 6 авг 2025 | 23:38
  • 1603
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

  • 6 авг 2025 | 22:22
  • 52186
  • 324
Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

  • 6 авг 2025 | 22:57
  • 32288
  • 35
Руи Мота: Двубоят беше добър и за тях, и за нас

Руи Мота: Двубоят беше добър и за тях, и за нас

  • 6 авг 2025 | 22:45
  • 4015
  • 6
Хулио: Не Сабах, а друг е големият ни враг утре, но играчите ще изядат тревата

Хулио: Не Сабах, а друг е големият ни враг утре, но играчите ще изядат тревата

  • 6 авг 2025 | 16:17
  • 40840
  • 124
Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за крило от Лига 2

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за крило от Лига 2

  • 7 авг 2025 | 01:57
  • 1172
  • 5
Ботев поиска преиграване на мача с Арда - ето причината

Ботев поиска преиграване на мача с Арда - ето причината

  • 6 авг 2025 | 15:24
  • 37386
  • 126