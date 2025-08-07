Популярни
Астън Вила отхвърли оферта от Евертън за Макгин, Люка Дин удължи договора си

  • 7 авг 2025 | 19:57
  • 646
  • 0
Астън Вила отхвърли оферта от Евертън за Макгин, Люка Дин удължи договора си

Ръководството на Астън Вила е отхвърлило оферта в размер на 18 милиона паунда от Евертън за своя капитан Джон Макгин. От "Вила Парк" категорично са заявили, че 30-годишният халф не се продава. "Скай Спортс" твърди, че Нюкасъл също проявява силен интерес към опитния шотландец, но от "Сейнт Джеймсис Парк" все още не са отправяли официална оферта.

Според "Ди Атлетик" Астън Вила дори скоро планира да започне преговори с Макгин за нов договор. Настоящото споразумение изтича през лятото на 2027 година.

Шотландецът влезе през втората част при вчерашната победа на бирмингамци с 4:0 над Рома. През миналия сезон той изигра 49 мача във всички турнири, като отбеляза четири гола и направи шест асистенции.

Евертън вчера подсили халфовата си линия с привличането на Киърнън Дюсбъри-Хол, за когото плати на Челси 25 милиона паунда, които могат да нараснат до 29 милиона с бонусите. Дейвид Мойс обаче иска още нови играчи.

Междувременно от "Вила Парк" обявиха, че Люка Дин е удължил договора си клуба до лятото на 2028 година.

