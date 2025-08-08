Гуардиола остави девет играчи в Англия преди мача с Палермо

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола селектира 22 играчи, с които ще пътува за утрешната контрола с Палермо. Прави впечатление отсъствието на цели деветима футболисти от първия отбор, като причината за това са или очакваните им изходящи трансфери, или различни контузии. Джак Грийлиш, Джеймс МакАтий и Щефан Ортега очакват да преминат в други клубове. Евертън преговаря за наем на първия, а Сити вече отхвърли една оферта в размер на 25 милиона паунда от Нотингам Форест за МакАтий. Към него интерес има и Кристъл Палас, както и клубове от Бундеслигата. Ортега пък стана ненужен на "Етихад" след привличането на Джеймс Трафърд.

Родри, Фил Фоудън, Йошко Гвардиол и Клаудио Ечевери не са напълно готови и все още не е ясно дали ще са на разположение за първия мач от Премиър лийг срещу Уулвърхамптън. Всички те участваха в откритата тренировка по-рано през седмицата, но явно Гуардиола не иска да рискува и да ги използва в тази контрола. Матео Ковачич и Калвин Филипс все още лекуват контузии.

Контролата е утре от 22:00 часа българско време и е част от празненствата на Палермо по случай 125-годишнината от създаването на клуба. Двата отбора ще играят за т.нар. Anglo-Palermitan Trophy.

Италианският клуб е част от City Football Group.

The travelling squad for our trip to Palermo has been confirmed 🩵👇 — Manchester City (@ManCity) August 8, 2025