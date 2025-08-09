Популярни
»

Гледай на живо

Серията без успех за ЦСКА продължи и срещу Черно море - на живо с отзивите след 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ирландец и британка грабнаха златните медали на 400 метра на Европейското във Финландия

Ирландец и британка грабнаха златните медали на 400 метра на Европейското във Финландия

  • 9 авг 2025 | 20:44
  • 354
  • 0
Ирландец и британка грабнаха златните медали на 400 метра на Европейското във Финландия

Ирландецът Конър Кели спечели европейската титла на 400 метра при юношите под 20 години на шампионата в Тампере, Финландия. Кели стигна до златото с нов национален рекорд за възрастта от 45.83 секунди. Французинът Милан Клеменич заслужи среброто с 46.44 сек, а чехът Ондрей Лупал се нареди трети с 46.62 сек.

При девойките на 400 метра европейска шампионка стана Шарлоте Хайнрих с личен рекорд от 51.68 сек, а тройката допълниха германката Йохана Мартин с 52.00 сек и полякинята Анастасия Куц с 52.23 сек.

На 3000 м при юношите златния медал извоюва белгиецът Сам Серано с 8:47.77 мин. В хвърлянето на чук при девойките европейската титла заслужи германката Нова Киенаст с 67.93 м.

В овчарския скок при юношите златото извоюва шведът Аксел Рого с личен рекорд и най-добър резултат в Европа за сезона при 20-годишните от 5.45 м.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Драма във финала на 800 м, дисквалифицираха шампиона

Драма във финала на 800 м, дисквалифицираха шампиона

  • 9 авг 2025 | 19:12
  • 887
  • 0
Ярно ван Даален със златен европейски дубъл в Тампере

Ярно ван Даален със златен европейски дубъл в Тампере

  • 9 авг 2025 | 18:59
  • 772
  • 0
Фейт Кипиегон загатва за смела промяна в кариерата си след Световното

Фейт Кипиегон загатва за смела промяна в кариерата си след Световното

  • 9 авг 2025 | 18:48
  • 441
  • 0
Муун, Морис и Кодъри в здрава битка в овчарския скок на Диамантената лига в Брюксел

Муун, Морис и Кодъри в здрава битка в овчарския скок на Диамантената лига в Брюксел

  • 9 авг 2025 | 18:25
  • 505
  • 0
Напи спечели европейско злато на 200 м за ЧРД

Напи спечели европейско злато на 200 м за ЧРД

  • 9 авг 2025 | 18:03
  • 887
  • 0
Страхотен финален спринт донесе европейска титла за Румъния на 400 м/пр

Страхотен финален спринт донесе европейска титла за Румъния на 400 м/пр

  • 9 авг 2025 | 17:33
  • 1117
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 68724
  • 279
Втора лига на живо: гол в Горна Оряховица

Втора лига на живо: гол в Горна Оряховица

  • 9 авг 2025 | 20:25
  • 26344
  • 3
Славия 0:0 Лудогорец

Славия 0:0 Лудогорец

  • 9 авг 2025 | 21:15
  • 3281
  • 1
Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

  • 9 авг 2025 | 16:32
  • 32198
  • 43
ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 30950
  • 96
Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

  • 9 авг 2025 | 19:55
  • 14354
  • 23