Ирландец и британка грабнаха златните медали на 400 метра на Европейското във Финландия

Ирландецът Конър Кели спечели европейската титла на 400 метра при юношите под 20 години на шампионата в Тампере, Финландия. Кели стигна до златото с нов национален рекорд за възрастта от 45.83 секунди. Французинът Милан Клеменич заслужи среброто с 46.44 сек, а чехът Ондрей Лупал се нареди трети с 46.62 сек.

При девойките на 400 метра европейска шампионка стана Шарлоте Хайнрих с личен рекорд от 51.68 сек, а тройката допълниха германката Йохана Мартин с 52.00 сек и полякинята Анастасия Куц с 52.23 сек.

На 3000 м при юношите златния медал извоюва белгиецът Сам Серано с 8:47.77 мин. В хвърлянето на чук при девойките европейската титла заслужи германката Нова Киенаст с 67.93 м.

В овчарския скок при юношите златото извоюва шведът Аксел Рого с личен рекорд и най-добър резултат в Европа за сезона при 20-годишните от 5.45 м.

Снимки: Gettyimages