Ярно ван Даален със златен европейски дубъл в Тампере

  • 9 авг 2025 | 18:59
  • 345
  • 0
Нидерландецът Ярно ван Даален спечели втори златен медал на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Тампере, Финландия. След като по-рано през седмицата грабна златото на гюле, днес Ван Даален заслужи титлата и на диск, след като постигна 63.18 метра в най-добрия си опит днес.

Полякът Якуб Роджак също прибави второ отличие от шампионата в Тампере, след като беше сред медалистите на гюле. Днес той извоюва и сребро на диск, след като постигна личен рекорд от 62.90 м за второто място. Унгарецът Жомбор Добо взе бронза с 62.26 м.

Снимки: Gettyimages

