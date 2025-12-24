Лециле Тебого и други млади африкански спринтьори отказали "американската мечта“

Наскоро Лециле Тебого разкри, че е отхвърлил предложения от три държави, но той е можел да се премести в Америка много по-рано. Тебого не е единственият, който отказва оферти от САЩ.

Сензацията в спринта от Ботсвана наскоро направи шокиращо разкритие, че е отхвърлил примамливи финансови предложения от три държави за смяна на националността си.

Тебого сподели, че Тунис, Обединените арабски емирства и Катар са се свързали с него с цел да го убедят да се откаже от Ботсвана и да се състезава за тях срещу огромно възнаграждение.

22-годишният атлет категорично е отказал, присъединявайки се към малка група африкански спортисти, които отхвърлят подобни предложения. Мнозина от континента обаче приемат офертите, за да осигурят бъдещето си и това на своите семейства.

Още преди тези три държави да се появят на хоризонта, Тебого е получавал предложения да се премести в Съединените щати – не като гражданин, а за да тренира там, като бъдещето му е било неясно.

Той обаче отхвърля и тази възможност, предпочитайки да остане в Ботсвана под ръководството на дългогодишния си треньор Кебониемодиса Мосиманяне.

Тебого е сред малкото африкански спринтьори, които през последната година са отказали възможността да тренират и учат в Америка. Кои са останалите?

През септември 2024 г. Тебого разкри, че е получил предложение да се присъедини към американски тренировъчен лагер, за да усъвършенства уменията си, но е отказал по основателни причини.

"Това е труден въпрос, но в Съединените щати има огромна конкуренция. Ако вземеш един диамант от Африка и го поставиш там, той ще бъде унищожен“, заяви Тебого пред World Athletics малко след като спечели олимпийско злато на 200 метра.

"В САЩ вече се появява новият Майкъл Джонсън в лицето на Куинси Уилсън. При тях винаги изгрява някой нов. Но за Африка е рядкост да се види атлет като мен“, добави той.

"Затова реших да не отивам там, а вместо това да анализирам развитието на африканските атлети, които са заминали за Америка от 2016 г. насам. Установих, че много от тях успяват в колежа, но след това не могат да преминат към професионалния спорт.“

Баянда Валаза В началото на тази година южноафриканската тийн сензация Баянда Валаза отхвърли пълни стипендии от три университета в Съединените щати. 19-годишният атлет настоя, че иска да остане със своя южноафрикански треньор Табо Матебеди, който работи с него от 15-годишна възраст и му помогна да спечели два златни медала от Световното първенство по лека атлетика под 20 години и сребърен олимпийски медал.

"Юсейн Болт остана със своя треньор до края на кариерата си – защо аз да не направя същото? Мога да тренирам Баянда до оттеглянето му“, каза Матебеди пред SABC през януари.

"През последните седем години видях стойността на изграждането на близки връзки с моите атлети. Научихме се да общуваме ефективно и аз развих бащинска роля спрямо тях. Имаме страхотни отношения, изпълнени със смях и забавление.“

Удеме Окон Южноафриканският спринтьор Удеме Окон, световен шампион на 400 метра за юноши под 20 години, е друг млад талант, който отхвърли предложения от Америка за стипендия в "страната на неограничените възможности“.

19-годишният атлет, който по това време завършваше образованието си в гимназия Флорида в Рудепорт, се ангажира да учи в Университета в Йоханесбург през следващата година.

Окон е смятан за следващата голяма звезда на 400 метра след Уейд ван Нийкерк и Закити Нене и привлича интерес от САЩ, но настоява, че няма желание да се мести.

"Никога не съм взимал решение да отида в САЩ. Получавал съм възможности, но не обмислям да уча в американски университети. Не мисля, че мога да напусна треньора си – човек, който ме изгради от самото начало и ме доведе дотук. Заминаването за САЩ не е в плановете ми“, заяви Окон пред SABC през май.

Снимки: Imago