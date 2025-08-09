Популярни
  9 авг 2025
Драма във финала на 800 м, дисквалифицираха шампиона

Драма беляза финала на 800 метра при юношите на Европейското първенство по лека атлетика под 20 години, което се провежда в Тампере, Финландия. Британецът Уилям Сийн Рабдожунс беше шампион, но за кратко, след като беше дисквалифициран за навлизане в тревната площ по време на бягането.

Така неговият сънародник Рафърти Мирфин беше обявен за златен медалист с 1:48.09 минути. Друг британец Том Уотъруорт взе среброто с 1:48.20 мин, а големият победител от дисквалификацията на шампиона беше испанецът Аарън Кебалос, който беше обявен за бронзов медалист с 1:48.74 мин.

Британският триумф в Тампере допълни и Лила Белшоу, която извоюва златото на 1500 м при девойките с 4:14.59 мин, следвана от шведката Кармен Гернюл с 4:15.00 мин и от друга британка Изобеле Джоунс с личен рекорд от 4:16.18 мин.

Снимки: Gettyimages

