Ричард Килти: Тя е най-надарената британска спринтьорка в историята

Тийнейджърката спринтьорка Селин Обидна-Ало оставя конкуренцията далеч зад себе си до такава степен, че нейният треньор вече предрича, че тя ще бъде бъдеща световна и олимпийска шампионка.

Обидна-Ало е само на 15 години, но вече счупи британския рекорд на 60 метра в зала за възрастовата група под 17 години.

Нейното време от 7.34 секунди, поставено по-рано този месец в Лий Вали, подобри постижението на Аша Филип от 2007 г. и я прави по-бърза на същата възраст от Дина Ашер-Смит и Ейми Хънт.

Именно този суров талант вълнува толкова много нейния треньор Ричард Кинти, бронзов медалист с щафетата на Великобритания на 4x100 метра за мъже от Олимпийските игри миналата година.

Неговата кариера приключи, след като обяви оттеглянето си по-рано през 2025 г., но тази на Обинна-Ало тепърва предстои.

"Това дори не е мое мнение, а факт – Селин е най-естествено надарената спринтьорка, която Великобритания някога е имала“, заяви Килти пред BBC Radio Tees.

"Не осъзнавах, че времето ми е специално“

Тази природна дарба е била очевидна от ранна възраст.

Обинна-Ало винаги е изглеждала изключително бърза, докато се е състезавала със съседските деца по улиците на Мидълзбро.

Баща ѝ дори получил обаждане от директора на началното ѝ училище, който го насърчил да запише дъщеря си в лекоатлетически клуб, за да се възползва от този талант.

Но именно работата с Килти – медалист от олимпийски, световни и европейски първенства, както и от Игрите на Британската общност с щафетата 4x100 метра и световен шампион на 60 метра в зала – започва да разгръща този потенциал.

Както подобава на ученичка в 11-ти клас, спринтьорката остава леко невъзмутима от постиженията си.

"Не осъзнавах, че е толкова специално“, споделя тя за поставянето на рекорда. "Просто си мислех, че е като всяко друго състезание.“

"Когато видях времето и резултата, не можех да повярвам. Беше шокиращо.“

Килти казва, че подобряването на рекорд в зала през декември е ясен знак за качествата на неговата атлетка, като се има предвид, че този месец обикновено се използва за подготовка за сезона в зала през новата година.

Планът за 2026 г. включва Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Rieti, Италия, и Световното първенство за юноши и девойки в Орегон (САЩ), където Обинна-Ало ще се състезава срещу спринтьорки на възраст до 19 години.

Всичко това е част от процес, който според Килти може да изведе Обинна-Ало до самия връх, като целта е място на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г. редом до състезателки като Хънт и Ашър-Смит.

"Моята цел за Селин е да се състезава на 100 метра на Олимпиадата в Лос Анджелис, класирайки се за женския отбор на 18-годишна възраст“, добави Килти.

"Мисля, че тя е толкова надарена, че може да го постигне.“

Но това е само началото на онова, което Килти – който, подобно на Обинна-Ало, произхожда от Мидълзбро – смята, че неговата възпитаничка е способна да постигне.

"В крайна сметка целта за Селин е да стане най-бързата жена в света и да печели световни и олимпийски титли“, каза той.

"С таланта, който виждам пред себе си, и подкрепата от нейните родители, треньори, мениджърски екип и спонсори, не виждам причина тя да не успее.“